海指盘整料持续波动 美股若反弹或有助支撑

宏观经济前景不稳，新加坡股市预计持续波动。不过，如果美国股市表现稳定或出现反弹，本地股市本周有望获得支撑。

新加坡海峡时报指数上个星期五（9月8日）收报3207.75点，全周下跌0.79％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，从技术分析来看，海指继近期反弹后，目前处于盘整区间，它在油价上涨、中国经济前景不明朗、美联储可能进一步加息等因素加剧的情况下，体现出一定的韧性。

范军指出，海指目前收报低于主要的20天、50天和200天移动平均线，表现显得有点疲弱。“如果美国股市的表现能够稳定下来或出现反弹，这将为本地股市提供支撑。海指主要的技术支撑位在3030点至3040点。”

应关注美中经济数据及政策动向

美国三大股指上星期皆下跌。纳斯达克指数下挫1.9％，标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌1.3％和0.7％。

范军说，投资者可留意的宏观数据，包括美国通货膨胀、原油价格上涨，这些都是美国联邦储备局会否进一步加息的主要因素。此外，中国经济疲弱，前景堪忧，中国政府持续推出一系列振兴经济与提振股市的措施，值得关注。

新加坡兴业银行股票研究主管瑟卡（Shekhar Jaiswal）在最新的新加坡股市策略报告中指出，鉴于中国经济放缓和美国利率前景等不确定因素，海指预计持续波动。

尽管如此，与过去的估值相比，海指的预示市盈率（forward P/E）仍然较低。瑟卡指出，海指明年的目标市盈率为11.5倍，海指预计在今年底达到3340点。

膳盟与中国晓麦集团探讨扩大产品组合和销售网

个股消息方面，膳盟食品（SunMoon Food）星期天（10日）宣布，与中国的晓麦国际控股集团（Xiaomai International Holdings Group）签署合作框架协议，探索即食产品行业、水果出口和动物蛋白进口商机，扩大产品组合和销售网络。

目前停牌的Falcon能源（Falcon Energy）上星期五披露，公司已向高等法院提交债务延期偿付令（moratorium）申请。公司表示，打算在法院监督程序下提出新的安排方案，提交债务延期偿付令申请，可为公司争取必要的喘息空间来实施这个计划。