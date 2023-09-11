区域数据中心发展强劲 本地继续发挥枢纽作用

南亚和东南亚地区数据中心在未来几年快速发展，将吸引区域内多个领域的投资。新加坡虽受限于土地面积增长较慢，但经济、政治以及基础设施等优势，将使本地发挥区域数据中心的枢纽作用。

国际信用评级机构标普全球评级（S&P Global Ratings）星期一（9月11日）发布报告显示，在网络普及率提高，人口年轻化以及企业数码化的推动下，地区内多个国家的数据中心在未来五年将以10%至25%的复合年增长率发展。相比之下，受到国土面积和电力供应制约，我国将以3%的温和速度增长。

报告指出，数据中心的快速增长会吸引电信公司、房地产公司和数据中心供应商的投资，这有助于他们实现收入和资产多样化，并吸引客户。

为电信公司提供盈利机会

其中，投资和发展数据中心是电信公司的核心业务。他们不仅拥有成熟的基础设施以及经营资本密集型企业的经验，还有企业客户群，这让电信公司可为客户提供捆绑服务，有助于增加客户粘性。另外，5G业务的收入还需一段时间增长，在这之前，数据中心有望成为电信公司传统业务增长放缓的解决方案。

从长远来看，对计划回收资本来投资其他新兴领域的电信公司，数据中心同时为他们提供盈利机会。地理位置良好和网络连接畅通等优势的数据中心，具有较高的市场价值。

不过，电信公司可能无法独立运营管理数据中心，以及缺乏专门的销售团队，导致利用率较低。这不利于电信公司在数据中心市场的竞争。在美国，许多电信公司已经退出了数据中心市场。

促使房地产公司资产多元化

房地产公司投资数据中心可使公司的资产和收入来源多元化。长租期的数据中心有助于公司获得稳定的现金流，而每年的租金上涨也能帮助公司对抗通货膨胀，这与传统物业租赁相似。

报告指出，长租期一般从五年到10年不等，如果租户提前终止合同，需付高额违约金。

目前，本地的房地产公司，如丰树产业集团（Mapletree Investments）、凯德集团（CapitaLand）和ESR集团已在亚太区域内开始了数据中心投资。与全球知名数据中心运营商相比，仍处于初始阶段。不过，它们拥有众多投资者，一旦业绩企稳，可迅速扩张。

供应商将专注于可持续发展

与前两者相比，数据中心供应商则可能将融资重点放在可持续发展，这是因为，不论贷款要求还是贷款机构都倾向于为可持续发展的项目提供资金。投资更节能的数据中心，可降低供应商的成本并吸引用户。

就我国数据中心发展而言，国土面积限制、对可持续性能源发展的关注，使数据中心在本地的增长潜能有限。尽管如此，得益于开放的经济、稳定的政治环境和电力供应，以及良好的海底网络基础设施，我国仍将保持区域数据中心的枢纽地位。