彭博：淡马锡全资子公司Advanced MedTech将在本地挂牌上市

（新加坡彭博电）据知情人士透露，淡马锡控股旗下全资子公司医疗设备企业Advanced MedTech将在新加坡进行首次公开售股（IPO），筹资规模介于2亿美元至3亿美元（4亿零800万新元）。

该公司已选择高盛集团（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和华侨银行参与IPO计划。预料最快能在今年底之前在我国完成挂牌上市，估值约10亿美元。

Advanced MedTech、高盛、摩根士丹利、华侨银行和淡马锡代表，对上述消息不予置评。

彭博社今年3月报道，随着淡马锡脱售Advanced MedTech的计划陷入僵局，后者考虑在美国上市。

专注于泌尿外科设备制造的Advanced MedTech过去进行几项战略投资，包括去年收购中国深圳的泌尿外科和冲击波治疗设备制造商慧康（Wikkon）的多数股权，具体金额未公开。

2021年，Advanced MedTech领投西班牙巴塞罗那起步公司Devicare的300万美元A轮融资，后者开发营养疗法与数码监测相结合的泌尿系统治疗方法。

新加坡交易所的数据显示，今年来共有三家企业在凯利板挂牌，分别是医药产品和医疗用品及设备公司Pasture Holdings、机电工程服务公司Ever Glory United Holdings，以及餐饮业者友记集团（YKGI），总集资额达2788万元，远低于去年全年纪录。

新交所去年共完成11宗IPO，集资额达5亿8000万元，其中三家公司通过特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Companies，简称SPAC）在主板上市，其余八家在凯利板挂牌。