翱兰集团否认涉及尼日利亚数百亿元外汇欺诈指控

翱兰集团（Olam Group）否认涉及尼日利亚数百亿美元外汇欺诈的指控，并已指示审计委员会进行审查，但集团股价仍受此负面消息影响，星期一（9月11日）大跌8.59％。

尼日利亚媒体Daily Nigerian和PrimeBusiness.Africa上星期报道，翱兰集团及其子公司涉嫌外汇欺诈，涉及金额超过500亿美元（约681亿新元）。集团在星期一发表的回应中断然否认，并驳斥“文章中所有毫无根据和煽动性的言论”。不过，鉴于文章中所陈述的指控性质，董事会已指示审计委员会进行审查。

两家媒体报道，翱兰集团和旗下子公司受到尼日利亚国家安全局的调查，自2015年开始的一连串转手套利（round tripping）外汇交易中，翱兰通过特殊目的公司（SPV）把约340亿美元按官方汇率汇入尼日利亚中央银行，并以平行市价转售给其他企业。

集团在文告中表示，根据经审计的公开财务报表，集团在2015到2022财年在尼日利亚的累计营业额为140亿美元，资本进口价值总计24亿美元。因此，文章中提到的涉及欺诈金额超过“500亿美元”和翱兰通过特殊目的公司（SPV）将“340亿美元”注入尼日利亚央行的数据，显然是不准确的，且故意误导。

集团强调没有虚构的尼日利亚董事

集团强调，翱兰尼日利亚公司没有“虚构的尼日利亚董事”，集团也没有“空壳公司网络”，所有翱兰尼日利亚子公司均是为正当的企业目的而成立的，并由安永（Ernst & Young）在尼日利亚的成员公司进行审计。

关于媒体报道中提到的科特迪瓦的情况，集团指出，经过详细审计和核对，2021年支付了29亿2500万非洲法郎（529万美元）用于外汇汇回，包括交易成本和税收调整，而非文中提到的2亿6270万美元。

针对文章中提到的美国商品期货交易委员会和美国洲际交易所（ICE Futures US） 提出的违规行为，翱兰表示，已就此类问题达成和解，“既不承认也不否认所谓的违规行为”。

集团透露已回应了尼日利亚有关当局提出的各种合法信息请求，并将继续配合任何合法信息或者协助请求。

翱兰集团起源于尼日利亚，业务遍及67个国家，2022财年年收入达407亿7000万美元。目前，尼日利亚业务仍是集团的“重要贡献来源”，集团在尼日利亚拥有约4500名员工，超过21家制造厂，其业务包括小麦加工、面食制造等。

集团星期一开市前要求暂停交易，在文告发布后申请恢复交易，最终于下午2时重启交易。集团股价星期一收于1.17元，滑落8.59％。