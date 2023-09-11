公积金局去年资产管理规模增8.5%至4067亿美元

一项调查显示，我国公积金局去年的资产管理规模同比增加8.5%至4067亿美元（5530亿新元），在全球300大养老基金的排名晋升一位至第八。

美国资产投资研究公司Thinking Ahead Institute和美国投资专刊《养老金与投资》（Pensions & Investments）进行的年度调查显示，公积金局截至2022年底的资产价值高于2021年的3750亿美元。

若同其他政府养老基金比较，我国公积金局排名第五，前四名依次是日本、挪威、韩国和加拿大政府的养老基金。

自2002年以来，日本政府养老金投资基金（Government Pension Investment Fund of Japan）一直是最大的养老基金，资产管理规模去年下降16.3%至1.4万亿美元。

印度雇员公积金组织（Employees’ Provident Fund of India）的表现不错，资产额上升9.5%至1587亿美元，是去年唯一新晋20大的养老基金。

全球300大养老基金资产规模去年缩水12.9%

300大养老基金的整体资产管理规模则缩水，同比减少12.9%至20.6万亿美元（28万亿新元），是自2018年以来首次下滑，也是这项调查进行20年以来第二次下滑。此次降幅大于2008年的12.6%。

这300个养老基金以北美的基金为主，占资产总额的45.6%；亚太区占26.4%；欧洲占24.1%。

Thinking Ahead Institute隶属于咨询公司WTW，公司的亚洲投资部主管博克（Jayne Bok）预测，亚太区养老基金会继续增长，速度可能比北美和欧洲还快。原因是许多亚太养老基金还在累积资产，预留公共储备金以保障财富，而且区内人口也较年轻。

“但亚太养老基金的增长与世界其他养老基金一样面对挑战，因为我们预测，地缘政治风险和中国复苏缓慢较大幅度影响贸易，亚太投资环境的波动会更剧烈，尤其是新兴市场。”

报告说，由于资产缩水，多个养老基金跌出排行榜，主要是英国和日本的养老基金。

去年共有152个政府和公共领域养老基金位列300大的名单中，持有资产占总额的70.9%。

政府养老基金的资产总额为6.2万亿美元，同比减少10.6%；主权财富基金的资产却增长13.9%至11.6万亿美元。

Thinking Ahead Institute也对22个主要养老金市场的各种规模养老金进行研究，资产总额达47.9万亿美元。