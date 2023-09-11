中国强调稳汇率带动股市 海指上涨0.33%

中国监管当局再度强调坚决防范汇率超调风险后，本地股市受中国股市带动上扬。新加坡海峡时报指数星期一（9月11日）闭市涨10.53点或0.33%，收报3218.28点。

亚太股市涨跌互现。上海、深圳股市分别上涨0.84%和0.90%，悉尼股市涨0.5%，首尔股市涨0.36%。台湾股市跌0.86%，香港股市跌0.58%，东京股市跌0.43%。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》访问时表示，中国监管部门开会时强调坚决防范汇率超调风险，导致人民币汇率急剧上升、中港股尾市拉升，也间接稍微拉高了海指。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹受访时说，上周末中国公布数据，8月新增人民币贷款在政策支持下反弹，比7月增加近三倍，可能会给银行业带来支持。本地银行星期一股价均上涨。

专家：应关注美联储动向与非石油国内出口

对于接下来的股市走向，她说，市场本周将聚焦星期三公布的美国消费者价格指数（CPI），这将影响下周的利率决议。目前，尽管美国联邦储备局主席鲍威尔表示长期来看利率将继续走高，但市场预计美联储可能在9月暂停加息。此外，半导体巨头ARM本周将在美国上市，可能对市场流动性带来影响。

本地方面，她认为投资者应关注9月17日的非石油国内出口（NDOX）数据，这一数据已经在很长一段时间内下跌，如果低于市场预期，可能令海指再次跌破3200点。

黄佳仁说，这个交易周本地没有重要业绩和经济数据发布，预计海指将受美股和亚洲市场影响。由于美股在美国消费者价格指数发布前可能会以横盘为主，预测海指近期也会以横盘为主。

新交所数据显示，上周本地股市，机构投资者净买入2132万元，比前一周减少3554万元，净买入金额最高的股票为扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），净卖出金额最高的为新电信（Singtel）。散户投资者净买入1亿零9万元，比前一周减少4682万元，净买入金额最高的股票为胜科工业（Sembcorp Industries），净卖出金额最高的为扬子江船业。

星期一本地股市全场成交量11亿股，总交易额6亿8022万元。上升股280只，下跌股271只。

海指成份股方面，15只上涨，五只持平，10只下滑。

领涨的是凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和凯德综合商业信托（CICT），分别上涨1.08%和1.06%，收报2.81元和1.91元。

跌幅最大的是香港置地（HongkongLand）和怡和控股（JMH），分别下滑3.30%和1.45%，收报3.52美元和46.96美元。

个股消息方面，德蒙特（Del Monte Pacific）截至7月31日的2024财年第一季业绩显示，集团第一季净亏损1308万美元（约1780万新元），比去年同期的3052万美元收窄。每股亏损0.67美分。第一季营收则同比增长13%至5亿1673万美元。公司股价闭市跌0.57%，报0.174元。

Rex国际（Rex International）的文告说，它持有91.65%股份的子公司Lime Petroleum AS在挪威的Brage油田和Yme油田，8月净产量均增加，分别为每日5600桶和2126桶。

公司持有91.81%股份的子公司Masirah Oil在阿曼海域的Yumna油田从8月9日暂停生产，原因是从浮动生产储油船（FSO）到浮动生产储油单元（MOPU）的柔性管线泄漏。公司已安装更为坚固和更大的管线，生产于9月3日恢复。Rex国际股价闭市跌1.26%，报0.157元。

Sysma控股发文告说，自瑞信德资本（RHT Capital）代表GTV Capital公司公司提出自愿有条件现金要约以来，经过一系列进展，GTV Capital将在9月12日完成对Sysma控股的强制收购。Sysma控股将在9月13日从新交所凯利板除牌。