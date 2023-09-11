旅游和酒店业强劲复苏 新兴市场有增长机会

在冠病疫情退场，全球旅行限制解除后，旅游和酒店领域迎来强劲复苏，业者表示还有很多新兴市场能带来增长机会，市场并没有过度饱和。

四名旅游和酒店业的企业总裁在第21届福布斯环球总裁大会的一场对话会上，分享他们看好的新兴市场以及对行业的展望。

泰国的酒店业者美诺国际集团（Minor International）创始人兼主席威廉·海内克（William E. Heinecke）说，全球已经重新开放，很多市场都强劲反弹，包括泰国、欧洲和中东。

他指出，美国的米高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）计划在迪拜建赌场，这项计划获得批准后，中东会是非常受欢迎的目的地。

“唯一一个我们寄予希望但还没有那么快复苏的市场是斯里兰卡，我们在那里有几家酒店。”斯里兰卡或许是世界上最便宜的旅游目的地之一，飞往那里的机票和当地酒店都很便宜。

国际旅游市场极具开发潜力

前身为亚航集团的A资本（Capital A）总裁东尼·费南德斯（Tony Fernandes）说，公司一直专注于为二线和三线城市提供航空服务，这些城市缺乏互联互通。亚洲和非洲之间的连通性很差，因此西非、东非和南非等地区有巨大的机会。

新加坡的悦榕控股（Banyan Tree Holdings）创办人兼执行主席何光平指出，从旅游业的角度看，日本是个新兴市场。

他说：“过去20年，我们一直尝试进入日本市场，但没有取得太大成就。直到过去两年，公司在日本开了四间酒店，还有另外七家酒店还没竣工。”

询及旅游市场有没有出现过度饱和的现象，东尼·费南德斯的答案是否定的。他说，现在正要开始，酒店迅速建设中，还有很多增长机会。亚航的营运预计在今年底恢复到疫情前的水平。

他举例说，大部分东南亚人都没有去过菲律宾。说到泰国，一般都会想到普吉岛，但其实还有华欣，以及其他很多可探索的地方。因此，他表示没有看到任何过度饱和的现象。

香港瑰丽酒店集团（Rosewood Hotel Group）总裁郑志雯透露，集团下来会有27间酒店即将开业，它们分布于欧洲、中东、亚洲和美国。夏威夷的科纳乡村度假村（Kona Village Resort）今年刚开张。