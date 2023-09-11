旅游和酒店业强劲复苏 新兴市场有增长机会

黄琇惠

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发布 / 2023年9月11日 10:19 PM
瑰丽酒店集团总裁郑志雯（左起）、A资本总裁东尼费南德斯、美诺国际集团创始人兼主席威廉·海内克，以及悦榕控股创办人兼执行主席何光平星期一在福布斯环球总裁大会的对话会上，分享他们看好的新兴市场以及对行业的展望。主持人是福布斯媒体高级编辑阿胡贾（右一）。（林明顺摄）
瑰丽酒店集团总裁郑志雯（左起）、A资本总裁东尼费南德斯、美诺国际集团创始人兼主席威廉·海内克，以及悦榕控股创办人兼执行主席何光平星期一在福布斯环球总裁大会的对话会上，分享他们看好的新兴市场以及对行业的展望。主持人是福布斯媒体高级编辑阿胡贾（右一）。（林明顺摄）

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在冠病疫情退场，全球旅行限制解除后，旅游和酒店领域迎来强劲复苏，业者表示还有很多新兴市场能带来增长机会，市场并没有过度饱和。

四名旅游和酒店业的企业总裁在第21届福布斯环球总裁大会的一场对话会上，分享他们看好的新兴市场以及对行业的展望。

泰国的酒店业者美诺国际集团（Minor International）创始人兼主席威廉·海内克（William E. Heinecke）说，全球已经重新开放，很多市场都强劲反弹，包括泰国、欧洲和中东。

他指出，美国的米高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）计划在迪拜建赌场，这项计划获得批准后，中东会是非常受欢迎的目的地。

“唯一一个我们寄予希望但还没有那么快复苏的市场是斯里兰卡，我们在那里有几家酒店。”斯里兰卡或许是世界上最便宜的旅游目的地之一，飞往那里的机票和当地酒店都很便宜。

国际旅游市场极具开发潜力

前身为亚航集团的A资本（Capital A）总裁东尼·费南德斯（Tony Fernandes）说，公司一直专注于为二线和三线城市提供航空服务，这些城市缺乏互联互通。亚洲和非洲之间的连通性很差，因此西非、东非和南非等地区有巨大的机会。

新加坡的悦榕控股（Banyan Tree Holdings）创办人兼执行主席何光平指出，从旅游业的角度看，日本是个新兴市场。

他说：“过去20年，我们一直尝试进入日本市场，但没有取得太大成就。直到过去两年，公司在日本开了四间酒店，还有另外七家酒店还没竣工。”

询及旅游市场有没有出现过度饱和的现象，东尼·费南德斯的答案是否定的。他说，现在正要开始，酒店迅速建设中，还有很多增长机会。亚航的营运预计在今年底恢复到疫情前的水平。

他举例说，大部分东南亚人都没有去过菲律宾。说到泰国，一般都会想到普吉岛，但其实还有华欣，以及其他很多可探索的地方。因此，他表示没有看到任何过度饱和的现象。

香港瑰丽酒店集团（Rosewood Hotel Group）总裁郑志雯透露，集团下来会有27间酒店即将开业，它们分布于欧洲、中东、亚洲和美国。夏威夷的科纳乡村度假村（Kona Village Resort）今年刚开张。

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