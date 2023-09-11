登加区田园弄EC地段 尺价703元创新高

位于登加区田园弄的执行共管公寓（EC）地段招标结果出炉，由海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments）组成的财团以3亿4850万元标得，标价相当于容积率每平方英尺703元，再创EC土地价格新高。

田园弄（Plantation Close）地段坐落在将兴建的裕廊区域线登加园林地铁站和武吉巴督西地铁站之间，属99年地契，预计可建造495个住宅单位。分析师预计，单位销售尺价可能介于1450元至1550元，或再创新EC尺价新高。

EC土地最高尺价纪录为雅乐轩（Altura）地段，发展商青建地产和三达利建筑在去年3月时开出的标价为容积率每平方英尺662元，刷新当时EC土地尺价纪录。雅乐轩上月开盘，卖出61％单位，平均售价为每平方英尺1433元，是迄今新EC最高尺价纪录。

田园弄地段去年12月推出，采用双信封形式招标，并首次实行“改良版设计概念与价格收益”。地段于6月发布首阶段招标结果，总共收到九份投标书，其中青建地产和三达利建筑组成的财团，以及海峡实业和双威发展组成的财团，都提呈了备选投标书。

所谓双信封竞标，是让投标者呈上两封文件，一封是发展和设计概念的计划书，另一封是土地竞标价。当局会先根据计划书评估出合格发展商，再根据这些合格发展商的竞标价决定最终得主。

根据建屋发展局星期一（9月11日）发布的文告，田园弄地段包括备选投标书的11份投标书之中，有两份不符合土地销售要求而没公开竞标价。其余投标书中，最高和第二高竞标价皆来自海峡实业和双威发展组成的财团，两者相差2020万元，最高标价属于财团的备选投标书。

作为登加区推出的第二幅EC地段，田园弄EC地段的最高标价（容积率每平方英尺703元），比第一幅位于登加绿苑径（Tengah Garden Walk）的EC地段最高标价（容积率每平方英尺603元）高出16.6%。

登加绿苑径EC地段由城市发展（CDL）和MCL地产标得，将建成共有639个单位的登丰嘉园（Copen Grand）。

专家：需求稳定 发展商信心增强

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹认为，登丰嘉园的强劲销售，增强发展商对田园弄地段的信心，项目去年10月推出首个周末即卖出73％的单位，目前已售罄，平均尺价约1340元。

尽管市场情绪偏谨慎，她对更多发展商积极参与政府售地计划的EC地段竞标并不感到意外，这是因为“EC就像是避风港，自住买家对此有稳定需求。”

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德说，靠近地铁站的E​​C项目很少见，销售表现通常良好。田园弄EC地段距离即将兴建的登加园林地铁站不到五分钟步程，居民搭乘裕廊线不到10分钟就能抵达裕廊东这第二个中央商业区。

对于田园弄新EC项目的销售尺价，黄秀莹预计会在1500元左右，而ERA产业主要执行官林东荣则估计介于1450元至1550元。李思德则表示难以预测，因为还不清楚这个新EC地段的发展商的计划书内容，无法确定项目的建筑成本。