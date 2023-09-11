王瑞杰：我国社会越发成熟 终将迎来非华族总理

候任总统尚达曼在本届民选总统选举中高票胜选，这是否意味着新加坡已经准备好接受非华族总理，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰认为，本届总统选举结果是非常正面的信号。

王瑞杰星期一（9月11日）在“福布斯全球总裁会议”（Forbes Global CEO Conference），与《福布斯亚洲》编辑德贝尔（Justin Doebele）进行对话时说：“我认为这是一个非常正面的信号，他是印度族的事实并没有阻止选民选出最合适的人选。”

王瑞杰也说，新加坡社会愈来愈成熟，终有一日会有一名非华族总理。

“至于那一天什么时候到来，我也说不准，没有人可以预知未来，但我认为这是一个非常积极的信号。”

王瑞杰认为，这也是建国总理李光耀为新加坡留下的遗产，建立一个多元种族、多元宗教和多元文化的社会。“如果你看看世界各地发生的事情，就会发现我们不应该把这视之为理所当然。”

至于本届总统选举结果是否也反映了选民认可人民行动党，王瑞杰则回应：“我不会这么说，原因可能有很多”。

王瑞杰指出，其中一个重要的原因是我国很好地摆脱了冠病疫情的冲击。与其他地方相比，我国的死亡人数较低，经济也已回到了正轨。

“尚达曼当时是内阁非常重要的一员，如果民众对政府非常不满，身为内阁成员，他也必须为此承担一些责任，所以我认为这是其中一个原因。但我也想说，选举结果很大程度上与他的个人声望有关。”

王瑞杰说，尚达曼从政20多年，表现出色，公众对他的评价非常高。

“他获得了70％以上的选票，这不可能只反映了一小部分新加坡人的支持。因此，我认为这是一个很好的迹象，我们的选民有能力辨别谁是真诚为人民服务，且有能力、有知识和有诚信做到这一点。”

对洗钱活动保持高度警惕

另外，针对我国近期破获的巨额洗钱案，王瑞杰说：“我们必须将资金导向生产用途、支持实体经济，为人们创造更美好的生活，这一点至关重要。”

王瑞杰指出，我国很早以前已经对洗钱和恐怖主义融资活动非常警惕，未来也会保持高度警惕。

他也表示，很高兴许多慈善家把新加坡视为开展慈善工作的基地。“我们的慈善机构以及监管这些活动的机构必须采取非常高的监督标准，来引入正确的人、把钱用在正确的地方，避免‘漂白’‘漂绿’的活动。”

王瑞杰：中美须找到两国长期战略利益方法

在对话中，德贝尔也问及近年中美关系日益紧张，李光耀会给中国和美国什么建议？

曾担任李光耀首席私人秘书的王瑞杰在回应中，提到了1999年在我国召开的香格里拉对话。

那一年，美国领导的北约盟军空袭南斯拉夫时，轰炸中国驻南斯拉夫大使馆。时任美国国务卿奥尔布赖特（Madeleine Albright）和中国外交部长唐家璇到我国，都要求见李光耀。

王瑞杰回想当时每个人都很紧张，担心引起更多火药味。

“两次会议我都在场。我只能说，如果中美双方比较了李光耀先生对他们说过的话，他们就会发现内容完全相同，只是角度略有不同。”

王瑞杰说，李光耀很清楚国与国之间必然有竞争，“但在竞争的同时，有哪些领域可以合作？根本上，两国的长期利益是什么？不是一两次选举，也不是一两次事件，而是从长远的角度看，双方须要怎么做才能实现两国的长期战略利益？”