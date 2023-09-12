【梦想“企”飞系列】耗近20年成功打入美国市场 狮城品牌不断扩大国际版图

说到享誉世界的新加坡品牌，在全球25个国家拥有超过400家店面的傲胜（Osim）肯定榜上有名。但迈向国际市场的道路并非一帆风顺，所幸找对合作伙伴，并与新加坡企业发展局携手合作，才得以一步步扩大业务的国际版图。

回想2005年首次涉足美国市场时受挫，傲胜副总裁陈婉凌（48岁）说，公司并没有因此放弃进军美国市场的计划，近年渗透美国市场的行动频频报捷，甚至出现店面开幕当天顾客大排长龙的盛况。

目前，公司在美国西岸拥有四家零售店，最近也进入纽约市场，准备在美国东岸大展拳脚。不仅如此，公司也在探索欧洲市场，以便进一步扩大它的国际版图。

观看以下视频，让傲胜副总裁陈婉凌分享公司扩展国际市场，在世界舞台大展拳脚的经验。

经济衰退 成国际化契机

傲胜副总裁陈婉凌（中）表示，走向国际一直是傲胜发展的愿景，尽管进军市场的过程并非一帆风顺，但他们都会从错误中学习，重新部署后再出发。（图/新报业媒体）

原来在1979创业的时候，创办人沈财福就把国际化纳入公司的远景之中。傲胜的英文品牌名称中的“Sim”是他的姓氏，“O”则代表着地球；走向国际早已在公司的发展规划之中。

值得一提的是，促成公司启动国际化之路的契机，正是创业初期的新加坡经济衰退。在1985年，各行业受到经济衰退的冲击，沈财福认为必须闯出国门寻找更大的市场，才能取得更好的经济效应。

因此，在上个世纪八九十年代，他选择了国情、文化和语言和新加坡较为接近的中国大陆、香港、台湾和马来西亚作为公司向海外扩张业务的第一站。随着东亚华人市场逐步稳定，傲胜开始探索其他非华人为主的市场，包括美国、中东、澳大利亚和欧洲等。

目前，公司在全球共有447家实体零售店，分布在25个国家的100多座城市中。同时，它的产品也在超过40个线上平台上销售。

进行深入及全面的市场研究，精心布局，并在执行时依据情况调整策略，这些是想要闯出国门的企业家们都知道的事。然而陈婉凌表示，尽管已做了最万全的准备，开拓海外市场无可避免地还是存在风险。

公司曾选择不适合的当地伙伴和零售店地点，也曾经历产品无法在所在市场引起共鸣的困境，但他们从中吸取教训，重新出发后取得佳绩，成功进入一个又一个新市场。

经验谈：选对合作伙伴 至关重要

位于美国加州北部圣克拉拉市Westfield Valley Fair高级购物中心内的傲胜零售店。（图/傲胜提供）

“进军新的市场要寻找当地的合作伙伴不难，但要找到志同道合，并与公司理念相似的伙伴，就像寻找终生伴侣一样难。”陈婉凌在谈及合作伙伴的重要性时，作出了这样的比喻。

她进一步解释，公司固然对自身的业务了如指掌，但却不会比当地的伙伴更了解当地市场的需求，两者相辅相成，是打入新市场成功的关键。

例如，当年进军美国市场时，傲胜看好的是当地仍未普及的按摩文化及高端消费群的潜力，但选择合作伙伴时却出师不利，遭遇重挫。之后，公司仍继续跟进当地的市场变化，寻找其他合作伙伴和方式，为再次出击做准备。

陈婉凌表示，公司以快闪店的形式试探美国市场，成功一步步渗入市场。如今，公司通过在美国的合作伙伴，已在美国开设了五家店面，让傲胜成为少数在美国拥有专卖店的新加坡品牌之一。至于东岸，公司也已经以纽约为起点，准备大事扩展市场版图。

如今傲胜在世界各地的伙伴中，有不少已经和它维持了10至20年的合作关系。

经验谈：产品选择与店铺概念 需因地制宜

陈婉凌（中）认为，要把业务拓展到新的地区时，需要保持开放的心态，进行相关的调整，让业务本土化。（图/新报业媒体）

充分了解每个地方的风土民情、消费习惯和养生期望，是进军海外市场前最重要的功课。因此，傲胜在进军新市场之前都会通过各种管道搜集讯息，包括市场调查、来自在地经营者的反馈，以及新加坡企业发展局（Enterprise Singapore，简称企发局）提供的资讯。

尽管如此，每个新的市场都带来不同的挑战，公司必须根据实际情况进行本土化的运营策略。

比如，在进军中东市场时，傲胜锁定当地的高端消费群。但进入市场后才发现，当地人对运动和瘦身等方面并不热衷，所以健身相关的产品销售欠佳。相反的，因为这些客户的房子面积大，所以按摩椅反而是越大越受欢迎。

此外，在个别市场的店面也得“入乡随俗”，需要不同国家和地区的店铺概念。比如，在中东，他们采用了街头店铺的概念，而在韩国，因为消费者习惯在百货商场购物就需要入驻商场。

公司在20年前进军韩国时，就采用百货商场的销售模式，但分配到的店面空间有限，也受限于商场的灯光，甚至地毯的颜色，公司就得变通选择产品的颜色搭配，以便打造出品牌店面一贯拥有的奢华感。

探索新市场 先咨询企发局

在拉斯维加斯举行的CES科技展上，傲胜借助新加坡企业发展局的展摊，让uLove 3养身椅和UThrone电竞按摩椅首次亮相。（图/傲胜提供）

回顾公司多年来在开拓市场的历程，陈婉凌表示，无论公司准备进军哪个市场，企发局的海外办公室总是公司的第一站。这是因为公司能够直接从企发局获取各种实用的信息，从而让整个海外扩展的过程更加顺畅。

在企发局的牵线下，傲胜与许多当地相关人士和机构建立了联系，包括一些潜在的合作伙伴、百货商场、商展活动、处理行政和法律事务的机构等。其中，傲胜就在企发局的协助和引荐下，成功与迪士尼建立了品牌合作伙伴关系，发掘新的可能性，进一步拓展市场。

陈婉凌表示：“通过这些合作，我们吸引了一些平时不会踏进傲胜店的顾客；比如，我们与迪士尼合作推出迪士尼按摩器就扩大了我们的客户群。”

此外，企发局在许多市场也为他们搭建联系，并提供了关于新兴市场的潜能讯息。

傲胜也跟随企发局参加国外展示会。在今年的美国拉斯维加斯国际消费电子展上，傲胜更得益于企发局的介绍结识了新的合作伙伴。

国际化为创新注入新元素

傲胜于台北晶华创意园设立专售电竞玩家产品的零售店，吸引了一批新的顾客群。（图/傲胜提供）

公司的创新之路也与国际化分不开。全球市场扩张不仅为公司提供了扩展网络的机会，同时也让公司紧跟全球科技发展。

“作为业界的领导者，公司必须不断精益求精，不断创新。我们在国际化的过程中接触到世界各地最精良的科技和技术，开阔视野。”陈婉凌说道。

其中，公司最新研发的人工智能uDream Pro五感养生椅，就是在国际化的道路上应运而生的。公司看准全球对整体健康的关注不断增长，而开发了“养生椅”，能够应对跨越国境和地区的共同问题——压力。公司与脊椎按摩专家和心胸外科医生合作开发这款养生椅，首创的人工智能压力监测可通过测心率、呼吸频率等计算出压力指数，继而提供客制化的纾压体验。

公司也针对长时间在屏幕前工作的电脑使用者，推出了手部和颈部按摩器，以及为游戏玩家开发产品，例如附带沉浸式蓝牙音箱的按摩椅。

公司的创新不仅限于产品，而是争取在所有接触点上都展现出创意，例如，展示产品的方式。以中国的“共享椅”为例，技术团队将自家的应用程序、按摩椅和微信应用结合在一起，让高端顾客能方便地试用按摩椅。

陈婉凌说：“我们知道客户常会光顾酒店套房、商务舱机场贵宾室、豪华车展示厅，便想到让他们在这些地方只需用微信激活就能独家体验养生椅。”

创新与国际化确实是相辅相成的——公司不断创新而开发出更多的产品，从而带来更多国际商机。

展望未来 ：加强国际市场的扩张

现代人需要的不只是身体健康，也要心理上的健康。傲胜看准这个需求，投入研发结合人工智能的按摩产品，让顾客得到客制化的纾压体验。（图/新报业媒体）

在傲胜的五年多重策略中，加强国际市场扩张便是一大重点，而这扩张不仅仅是地理上和线上的行动，还包括与国际品牌和专家合作。

在欧洲，傲胜去年到德国参加了全球瞩目的GamesCon盛会，与一些潜在合作伙伴建立了联系，希望能开拓现有线上零售渠道以外的市场。而在中东，他们希望从沙特阿拉伯的九家和阿联酋的10家零售店，进一步扩展至中东其他地区。

陈婉凌说：“开拓海外市场是项复杂的工程，没有既定的蓝图可循。重要的是每个参与其中者都要清楚自己的目标，同时还要具备适应与调整的韧性。”

正是这些一直以来坚持的信念，让傲胜一路过关斩将，扎根狮城，晋升成国际品牌， 在全球舞台大展拳脚。

点击了解更多新加坡企业发展局给予本地企业的援助。

本系列一连六期，专访本地企业如何借助新加坡企业发展局提供的援助进行创新，不断开拓海外市场，以及朝向可持续发展。（六之二）

【本文由新加坡企业发展局呈献】