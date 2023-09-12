淡马锡旗下祥峰创投第五基金集资7.36亿元

创投公司祥峰投资东南亚及印度（Vertex Ventures Southeast Asia & India）完成第五个基金的融资，筹得5亿4100万美元（约7亿3600万新元），是它规模最大的一轮融资。

专项投资面向女性创始及领导起步公司

公司在星期二（9月12日）发布的一份声明中指出，这一东南亚及印度基金东南亚及印度基金这个基金包括5000万美元的专项共同投资拨款，用于与主要基金共同投资由女性创始人领导的起步公司。

基金吸引了亚洲和欧洲主权财富基金、金融机构、企业和家族理财办公室的投资。参加这一轮融资的新投资者包括日本投资公司（Japan Investment Corp）、国际金融公司（International Finance Corp）和德国发展金融机构 （German Development Finance Institution）。多数之前参与过融资的机构，如国泰人寿保险公司（Cathay Life Insurance），也再次跟投。

祥峰投资东南亚及印度基金隶属淡马锡控股旗下的祥峰投资（Vertex Ventures）公司，也是后者全球创投（venture capitalist）资金网络中的六大基金之一。

公司专注在东南亚及印度投资寻求首轮机构创投资金的高增长起步公司，主要关注新加坡、印度、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚和其他新兴区域枢纽市场。目前已进行了80多项投资。公司行业包括企业科技、金融科技、消费者互联网、数码保健、可持续发展和出行领域。它是Grab、智慧芽（PatSnap）和金融科技公司Nium等科技独角兽的早期投资者。