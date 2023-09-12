淡马锡国大南大合资7500万元 推动精深科技起步公司商业化

淡马锡控股与本地两所高等学府携手合作展开试行计划，共同出资7500万元以加速精深科技（deep tech）起步公司的商业化，把握在能源转型、生物制剂、认知计算和人工智能等领域巨大全球市场机遇。

淡马锡星期二（9月12日）与新加坡国立大学和南洋理工大学在淡马锡店屋签署合作谅解备忘录，目标是每年至少成立两家精深科技起步公司，三方将为这些起步公司提供创业指导、资金和支持，协助它们在全球取得长期成功。

淡马锡将出资6500万元，主要是透过旗下初期精深科技投资平台Xora Innovation，而国大和南大将个别出资500万元。

淡马锡全球新兴科技投资总裁谭明耀发言时说，上述计划承诺投资7500万元主要是针对大学衍生公司（spin-off）的前种子轮（pre-seed）、种子轮和A轮融资。

他强调，精深科技起步公司在初期融资阶段能获得淡马锡加持，对吸引其他全球投资者至关重要，尤其是在往后、更大规模的融资。

国大与南大拓展知识产权授权框架 过程显著缩短

国大和南大将一起拓展知识产权授权框架，以加速授权及转化大学技术成为衍生公司，使通常长达五个月的过程缩短至一个月。

国大校长陈永财教授披露，国大过去五年来取得超过2000份知识产权，而国大企业机构（NUS Enterprise）在2019年推出国大研究创新计划（Graduate Research Innovation Programme，简称GRIP），把这些知识产权转化为精深科技企业。

GRIP至今栽培出418名精深科技企业家，他们创造了149家精深科技起步公司，筹资超过4000万元。

陈永财以研发自动化海底航行器的BeeX为例，公司两名创办人来自GRIP计划，公司在2021年11月获得国防科技局属下部门Cap Vista的七位数种子轮融资。