可持续方案与节能导向股票引领海指年初至今表现　

胜科工业、吉宝企业和扬子江船业这三家转向更可持续基础设施和更节能的解决方案公司，其股票引领海指今年至今表现。

海指最强劲三成份股 平均回报率46.5％

根据新交所（SGX）提供的信息，截至9月8日，海峡时报指数总回报率为3％，其中胜科工业（Sembcorp Industries）、吉宝企业（Keppel Corporation）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）是表现最强劲的三只成分股，平均回报率为46.5％。

胜科工业以55.7％的回报率排名首位。为了支持全球能源转型，该公司的目标是到2025年将其可持续解决方案组合的净利贡献提高到70％。

吉宝企业以51.3％的回报率排名第二，在2023财年上半年，吉宝的可再生能源投资组合增长至3吉瓦（GW），占其总能源投资组合（4.9吉瓦）的60％以上。

扬子江船业的回报率为32.4％，该公司目前未完成订单总额达到147亿美元（约200亿新元）的历史最高水平，56％为清洁能源船只合同。

海指成分股中，海庭（Seatrium）也进行了类似转型，过去36周的回报率为1.4%，这是今年机构投资者买入最多的股票。海庭在今年上半财年的净订单额为197亿元，其中，可再生能源和较清洁／绿色方案占净订单额的四成。

在其他已表明将进行可持续转型活动的海指上市公司中，怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）以17.5%的回报率排名第四。集团今年4月曾表示将专注于向电动汽车领域过渡，并指出印度尼西亚仍处于电动车发展的早期阶段，丰田致力于与阿斯特拉国际（Astra International）密切合作，提供合适的产品，而在新加坡，马赛地（Mercedes Benz）致力于为豪华车市场提供纯电动汽车。

非海指成分股的莎姆达拉（Samudera Shipping）今年迄今回报率为17.2％，排名第五。公司目前正在对其超过30艘船只的船队进行更新，以提高运营效率和燃油效率。从2023年至2025年初，将有六艘新建的船体更大、燃油效率更高的船只陆续交付。

根据国际能源署（IEA）的数据，2022年全球能源形势的动荡加速了可再生能源的增长，预计到2027年，可再生能源将改变全球电力结构，并成为最大的电力来源。在海事方面，国际海事组织（IMO）也推出了“现有船舶能效指数”和“碳强度指标”，作为减少船舶温室气体排放战略的一部分。