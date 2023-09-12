财富管理学院推两项新举措 增强家办融入能力

财富管理学院（WMI）推出两项新举措，以加强新加坡家族办公室之间的融合以及提高风险管理能力。

财富管理学院在星期一和星期二（9月11日与12日）举办的全球—亚洲家族办公室网络峰会（Global-Asia Family Office Circle Summit）上，宣布了这两项新举措。

第一项是“家族办公室探索系列”（Family Office Discovery Series），由新加坡经济发展局（EDB）和金融管理局（MAS）支持，主要面向新来到新加坡的家族办公室，帮助他们了解本地的投资格局，并获得广泛的同行网络和投资机会。

财富管理学院总裁胡美霞在峰会上表示，家族办公室探索系列将支持家族办公室进一步融入新加坡，让在新加坡的企业从相互之间的技术、创新和能力传递中受益。

第二项举措是新的家族办公室风险管理和控制计划（Family Office Risk Management & Controls Programme）。该计划是为了增强家族办公室生态系统的能力，以防范金融犯罪，并维护与入职和尽职调查、跨境管辖以及税务、资本和外汇管制事项相关的合规要求和标准。

财富管理学院主席和新加坡政府投资公司（GIC）首席执行官林昭杰说：“财富管理行业在维护新加坡作为透明和值得信赖的国际金融中心的声誉方面，发挥了关键作用。随着家族办公室行业的迅速增长，我们将继续创建增强其能力的项目。”

这两项新举措是在财富管理学院的家办旗舰计划基础上推出的。2021年，财富管理学院建立全球—亚洲家族办公室网络，以促进行业合作和知识共享。今年3月，财富管理学院与私人银行业小组（PBIG）启动影响力慈善伙伴计划（IPP），旨在提高家族办公室对慈善事业的认识和动力。