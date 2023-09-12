调查：本地企业最担忧未来一年成本上升

本地企业预计未来12个月的经济环境疲弱，它们最担忧商业成本上升的问题，大部分中小企业认为成本可能上扬10%至25%。

新加坡工商联合总会（SBF）星期二（9月12日）发布的2023年人力与薪资调查报告显示，更多企业预计商业环境将在未来12个月恶化，多达35%受访商家持这个看法，相比之下，只有28%受访者认为商业环境会改善。

这项调查是在7月20日至31日进行的，共有282家来自各大主要领域的企业参与。其中79％是中小企业，其余是大公司。

其中，信息通讯及专业服务业、批发贸易业，以及零售、酒店及餐饮业，这三个领域中有更多商家感到悲观，它们认为商业条件将恶化。建筑及土木工程业、房地产业、物流及交通业，以及银行、金融、保险及会计业，这些领域中有更多商家预计商业环境将保持不变。

与此同时，61%受访企业认为通货膨胀压力推高商业成本，这是对业务带来冲击的最大因素。企业面对的其他挑战还包括供应链中断影响材料和货品流动、地缘政治紧张影响业务营运，以及中国经济放缓带来不稳定。

新加坡工商联合总会：须确保工资增长可持续

受访企业对商业成本展望并不乐观。多达85%预期，商业成本将在未来12个月内上升。其中，42%中小企业认为，成本将上扬介于10%至25%；另有13%认为，成本可能增加超过25%至50%，只有7%认为成本将保持不变。

大型企业方面，45%认为成本将上升最多10%；另有28%认为成本可能增加超过10%至25%；16%认为成本将保持不变。

另外，更多企业（45%）认为营收将在未来12个月内下跌，只有33%认为营收将有所改善。批发贸易业，以及建筑及土木工程业，这两个领域的企业对营收展望最悲观；银行、金融、保险及会计业，以及信息通讯及专业服务业的企业较为乐观。

尽管经济前景疲弱，大部分企业仍对就业情况保持乐观，认为未来12个月的全职员工人数会维持不变，甚至可能增加。也有超过八成的大公司预计未来12个月会调高工资。

对此，新加坡工商联合总会执行总裁郭柄汛指出，确保工资增长可持续，并且跟上生产力增长的步伐至关重要。在这方面，为工作队伍提供培训和提升他们的技能，是提高生产力的两个主要因素。

他说，员工培训项目并不缺乏，也得到慷慨资助，以及人们对此意识高。然而，企业面对一些营运挑战，它们需要更多在职培训，而不是让员工离开工作场所，去别的地方接受结构化培训。此外，也必须加强培训和工作职务的关联性。