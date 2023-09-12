奕丰财务接手MoneyOwl业务后收费不变

奕丰财务公司（iFAST Financial Pte Ltd）接手管理MoneyOwl的投资和保险业务后，对现有客户收取的费用将维持不变。

因公司业务在商业上不可行，职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）旗下的基金管理和财务顾问公司MoneyOwl，在8月31日宣布结束业务，并将于今年12月底终止一切商业活动。

结束业务的安排之一，是把MoneyOwl的投资和保险业务转让给奕丰财务公司，后者从9月起为MoneyOwl客户提供服务。MoneyOwl投资客户可在MoneyOwl门户继续进行交易，直到今年10月24日，并从10月25日起转到iFAST门户网站进行交易。

奕丰环球市场（新加坡）总经理林伟德接受《联合早报》询问时指出，针对接手的投资，公司致力于让MoneyOwl客户继续支付相同于之前的低廉费用。

林伟德说：“在可预期的未来里，现有客户旗下的MoneyOwl投资资产组合，现有和新投资所支付的费用将不会有变化。”

如果是通过奕丰环球市场（iFAST Global Markets，简称iGM）平台购买投资产品，MoneyOwl客户将支付与其他iGM客户一样的费用。

MoneyOwl客户可获比目前更高保险产品佣金回扣

至于保险产品，MoneyOwl的客户可获得比目前更高的佣金回扣，但前提是奕丰必须收到相关保险公司的佣金。

MoneyOwl执行总裁兼投资总监黄君亭日前接受《联合早报》访问时说，尽管许多人意识到财务规划的重要性，大多数人并没有采取进一步行动，愿意支付规划费用或购买投资或保险产品的人少之又少。

她指出，公司客户联系网有超过9万人，但真正使用公司服务的仅有2万多人，其中付费者又少过1万人。再加上公司的客户获取成本、技术开发，以及员工薪酬等相关成本高昂，这都使得公司在实现商业可行方面面对挑战。

MoneyOwl联合奕丰在9月4日举行线上说明会，向客户解释接手业务的事宜，超过600名客户出席。此外，奕丰已发电邮给所有客户，为他们提供登录iGM平台的指南，让他们查阅投资组合的情况。

在接下来数周里，iGM和MoneyOwl的顾问将联系客户，询问他们是否能够登录和使用奕丰环球市场的应用和网站。

MoneyOwl目前有40多名职员。黄君亭受访时说，由于公司结束营业，全部职员都将被遣散。公司根据劳资政指导原则，同银行与金融服务工会谈判制定资遣配套，提供给受影响职员。这些职员当中有七人将获得奕丰聘雇。

MoneyOwl和职总创优企业合作社将为被遣散的职员提供职业辅导，帮助他们寻找新工作，包括在职总旗下的合作社，或是在职总就业与职能培训中心（e2i）的协助下寻找其他工作机遇。