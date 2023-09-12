在柬合资发电厂被夺控制权 亚洲集团本地启动仲裁程序

凯利板挂牌公司亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）在柬埔寨的合资发电厂被当地公司夺取掌控权，集团因此在新加坡展开仲裁，以维护它在发电厂合资公司Colben Energy (Cambodia) PPSEZ Limited的利益。

亚洲集团控股星期二（9月12日）闭市后透露，集团在柬埔寨的合资公司经营一座发电厂，合资伙伴是Phnom Penh SEZ PLC。

2021年12月，柬埔寨财团Royal Group收购Phnom Penh SEZ PLC的45.09％股权，后者（如今称为 Royal Group Phnom Penh SEZ PLC，简称RGPPSEZ）在今年3月单方面掌控了发电厂合资公司的董事会。

谈判虽继续 仲裁已在新加坡展开

亚洲集团控股反对RGPPSEZ的行动，虽然继续与对方谈判，但已在新加坡展开仲裁寻求保护集团在合资公司的利益，以及行使权力反对RGPPSEZ。

亚洲集团控股说，RGPPSEZ夺取合资公司董事会和银行户头控制权的方法和情况，违反合资协议。双方的争执还未获得解决。为保护有关重大利益，集团有关子公司星期二展开仲裁程序。

根据亚洲集团控股的文告，集团在2006年开始投资于柬埔寨。根据RGPPSEZ在2016年于柬埔寨上市时的招股书，如果集团提供给发电厂合资公司的可转换贷款都转换成普通股，集团在合资公司的股权将从49％上升至77％。

亚洲集团：希望维护合同协议下权利 恢复投资者对柬信心

亚洲集团控股董事经理陈文庆说：“这是涉及外国投资者在柬埔寨的权利的重要事项，关系到为柬埔寨人民提供关键服务的有价值的合资公司。遗憾的是，我们为与RGPPSEZ友好解决争端所做的最大努力并未得到回报。我们别无选择，只能根据双方签订的股东协议和合资协议的条款，通过新加坡国际仲裁中心的仲裁来行使我们的权利。”

“我们希望这一过程能够维护我们在相关合同协议下的权利，并更广泛地恢复投资者对柬埔寨的信心，特别是涉及外国伙伴与当地伙伴的合资企业。”