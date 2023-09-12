在柬合资发电厂被夺控制权 亚洲集团本地启动仲裁程序

王阳发

更新 /
更新 / 2023年9月13日 12:42 AM
发布 /
发布 / 2023年9月12日 10:06 PM
凯利板挂牌公司亚洲集团控股集团在新加坡展开仲裁以维护它在发电厂合资公司Colben Energy (Cambodia) PPSEZ Limited的利益。（示意图／Pixabay）
凯利板挂牌公司亚洲集团控股集团在新加坡展开仲裁以维护它在发电厂合资公司Colben Energy (Cambodia) PPSEZ Limited的利益。（示意图／Pixabay）

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凯利板挂牌公司亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）在柬埔寨的合资发电厂被当地公司夺取掌控权，集团因此在新加坡展开仲裁，以维护它在发电厂合资公司Colben Energy (Cambodia) PPSEZ Limited的利益。

亚洲集团控股星期二（9月12日）闭市后透露，集团在柬埔寨的合资公司经营一座发电厂，合资伙伴是Phnom Penh SEZ PLC。

2021年12月，柬埔寨财团Royal Group收购Phnom Penh SEZ PLC的45.09％股权，后者（如今称为 Royal Group Phnom Penh SEZ PLC，简称RGPPSEZ）在今年3月单方面掌控了发电厂合资公司的董事会。

谈判虽继续 仲裁已在新加坡展开

亚洲集团控股反对RGPPSEZ的行动，虽然继续与对方谈判，但已在新加坡展开仲裁寻求保护集团在合资公司的利益，以及行使权力反对RGPPSEZ。

亚洲集团控股说，RGPPSEZ夺取合资公司董事会和银行户头控制权的方法和情况，违反合资协议。双方的争执还未获得解决。为保护有关重大利益，集团有关子公司星期二展开仲裁程序。

根据亚洲集团控股的文告，集团在2006年开始投资于柬埔寨。根据RGPPSEZ在2016年于柬埔寨上市时的招股书，如果集团提供给发电厂合资公司的可转换贷款都转换成普通股，集团在合资公司的股权将从49％上升至77％。

亚洲集团：希望维护合同协议下权利 恢复投资者对柬信心

亚洲集团控股董事经理陈文庆说：“这是涉及外国投资者在柬埔寨的权利的重要事项，关系到为柬埔寨人民提供关键服务的有价值的合资公司。遗憾的是，我们为与RGPPSEZ友好解决争端所做的最大努力并未得到回报。我们别无选择，只能根据双方签订的股东协议和合资协议的条款，通过新加坡国际仲裁中心的仲裁来行使我们的权利。”

“我们希望这一过程能够维护我们在相关合同协议下的权利，并更广泛地恢复投资者对柬埔寨的信心，特别是涉及外国伙伴与当地伙伴的合资企业。”

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