市场无利好消息 海指窄幅波动微跌0.12%

美国消费者价格指数（CPI）发布前，本地股市窄幅波动。新加坡海峡时报指数星期二（9月12日）闭市微跌3.82点或0.12%，收报3214.46点。

亚太股市涨跌互现，但起伏不大。东京、台湾、悉尼分别上涨0.95%、0.85%和0.2%。首尔则下滑0.79%，香港跌0.39%，上海、深圳分别跌0.18%和0.08%。

辉立证券高级交易员颜材霖接受《联合早报》访问时指出，海指星期二小幅走低，可能是因为翱兰集团陷入680亿美元的尼日利亚外汇欺诈传闻，虽然他们否认该报道，但投资者担心这可能会拖累海指。不过，他认为这只是投资者的短期反应，不会对海指造成持续影响。

分析：苹果新产品表现或将引发股市波动

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮受访时说，星期二全球市场都较为淡静，海指也窄幅波动。市场在等待苹果公司的产品发布会，此前中国政府禁止政府官员在工作中使用iPhone，而中国占据苹果19%的市场份额，再加上华为最近发布Mate 60手机，因此，苹果新产品的表现可能引发股市波动。

她指出，技术层面，海指目前在巩固阶段，这个阶段过后还会攀升。海指向上的阻力点在3270点，当前的支撑点在3180点。

颜材霖认为，随着全球关注气候问题，多家新加坡上市公司继续转向可持续能源，包括太阳能和风能资产，或更节能的运输解决方案。因此，长期来看，新加坡股市仍看涨，逢低买入可能是不错的策略。

星期二本地股市全场成交量9亿2155万股，总交易额6亿5577万元。上升股279只，下跌股253只。

海指成份股方面，11只上涨，四只持平，15只下滑。

领跌的是怡和合发（Jardine C&C）和云顶新加坡（Genting Singapore），分别下滑1.20%和1.14%，收报31.42元和0.87元。

涨幅最大的是创业公司（Venture Corp）和皇胜酿酒（Emperador），分别上涨3.17%和1.98%，收报13.04元和0.515元。

个股消息方面，瑞信德资本（RHT Capital）宣布已代表GTV Capital公司完成对Sysma控股的强制收购。Sysma控股已经成为GTV的全资子公司，并将在9月13日从新交所凯利板除牌。

金兴（Kim Heng）宣布，它持有50%股权的间接子公司新加坡商金泰近海工程股份有限公司（Thaitan International），已获得Alcatel Submarine Networks授予的一份使用水平定向钻探安装管道的合同，该合同涉及新加坡的光学海底安装工程。合同计划于今年第三季度开始，预计将于今年年底完成。

文告说，除非有不可预见的情况，这份合同预计将对集团截至今年12月31日的财年的每股收益和净有形资产产生积极影响。公司股价星期二闭市跌2.35%，报0.083元。

康元公司（Khong Guan）发布盈利预警，预计集团截至7月31日的2023财年将出现净亏损，原因是一家子公司和联营公司的贡献减少。公司股价闭市报1.15元，无变动。

碧玉投资（Jasper Investments）进一步延期偿还一批本金为120万元的可转换贷款票据。公司与票据持有人达成协议最迟在10月4日以现金付清欠款。公司已支付18万元，同时也承诺在付清欠款时额外支付2万元的延期费。公司股价闭市报0.02元，无变动。

方圆集团（ValueMax Group）宣布已经在私人市场投资平台ADDX上，推出第八期为期三个月的数码证券商业票据，预计将从认证投资者和机构投资者筹集2000万至5000万元。这些数码证券的年利率为 5.1%，将于发行之日起三个月后到期。公司股价闭市报0.315元，无变动。