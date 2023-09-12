尽管面对挑战 黄循财：本地半导体行业蓬勃仍具竞争优势

大国竞相以高额补贴吸引半导体制造商投资设厂，副总理兼财政部长黄循财说，小国如新加坡不可能加入补贴竞赛。尽管面对这些挑战，黄循财强调，一些特有的优势使新加坡继续拥有一个蓬勃和具有竞争力的半导体行业。

黄循财星期二（9月12日）出席国际半导体制造公司格芯（GlobalFoundries）在新加坡扩建的晶圆厂开幕仪式。格芯于2021年6月宣布这项规模40亿美元（约54亿新元）的扩建投资计划。

黄循财在开幕仪式上讲话时说，在日渐数码化的世界，运算能力将是新的关键战略资源。

“这也是世界主要国家争相控制晶片生产和技术的原因，并导致全球对高端半导体投资的激烈竞争。”

我国不可能在补贴方面与大国竞争 涉足半导体所有领域

美国、中国、日本和欧盟等大国都推出了大规模补贴措施。黄循财说，像新加坡这样的小国不可能在补贴方面与大国竞争，在某些情况下，不得不放弃一些新的投资项目。

“我们无法涉足半导体的所有领域，可能也无法涉足高端领域。但在专用晶片领域，我认为我们拥有竞争优势和实力，我们将继续加强这些优势和实力。”

黄循财指出，正因为如此，过去一年里一些晶片制造商承诺在新加坡进行新投资。“格芯的最新投资显示，我们的策略正在发挥作用。”

格芯扩建的晶圆厂将创造多达1000份工作，大部分将由新加坡人担任。黄循财认为，新加坡人将从这些高端技术的生产和研发知识中获益。

95％的新增就业机会包括设备技术人员、制程技术人员和工程师。

扩建的晶圆厂将是新加坡第一座能够生产28纳米专用晶片的晶圆厂，这些晶片被广泛用在消费和工业产品。未来智能手机和电动车里的影像感应器与射频晶片很可能都由格芯新加坡生产。

晶圆厂产能预计2025年底或2026年初达满载

格芯新加坡区高级副总裁兼总经理陈耀光回答媒体询问时说，目前半导体市场依然疲弱，若没有发生预料之外的情况，明年下半年估计可逐渐回温。扩建的晶圆厂预计在2025年底或2026年初，产能达到满载。

目前新加坡业务占格芯的营收大约三分之一。扩建的晶圆厂若达到产能满载，占比将增加到45％，即每年可额外生产45万片直径300毫米的晶圆，总产能将增加至150万片。

格芯是新加坡最大的晶圆代工厂之一，聘雇4900多名员工。格芯首席执行官考菲尔德（Thomas Caulfield）说，投资扩建新加坡的晶圆厂，是格芯全球扩张战略的延伸。

考菲尔德指出，人工智能将推动半导体行业下阶段的增长。若能充分释放人工智能的潜力，这将推动大规模汰换潮，市场将再次追逐晶片供应，这些供应将来自新加坡和格芯在全球的生产据点。