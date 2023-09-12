伦多中路地段仅两方竞标 分析：市场谨慎发展商趋保守

受宏观经济充满不确定性和利率走高等因素影响，位于伦多中路（Lentor Central）私宅地段招标反应冷淡，仅吸引两方竞标。

与此同时，位于兀兰的冠军大道（Champions Way）虽吸引六方竞标，但最高竞标价比市场预期低。

分析师认为，两幅地段招标结果显示发展商标地趋向谨慎。不过他们也提醒，地价降低并不意味着新项目会以较低价格推出。

市区重建局星期二（9月12日）公布伦多中路地段招标结果，最高竞标方为丰隆控股子公司Intrepid Investments、国浩房地产（GuocoLand）和中建地产（CSC）合组的财团，竞标价为4亿3516万元，相当于容积率每平方英尺982元。这比今年4月伦多花园（Lentor Gardens）的竞标尺价985元略低，成为该地区至今最低竞标价。

另一竞标方为星狮地产（Frasers Property），竞标价为每平方英尺927元，比最高竞标价低约5.5％。

伦多中路地段是今年上半年政府售地计划下的正选名单地段，面积为1万4703平方公尺，可建475个住宅单位。

两年六标尺价1204元跌至982元 分析：伦多供应或过剩

仲量联行（JLL）私宅市场研究部主管 （新加坡）谢岫君指出，伦多区自2021年以来共有六幅地段招标，最高竞标价从最初的尺价1204元，跌至如今的982元。

她说：“这次竞标反应冷淡及竞标方出价保守，反映了伦多区的潜在供应过多和市场风险加剧，市场情绪更加谨慎，发展商降低风险偏好。”

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚说，与之前伦多花园地段只吸引到一方投标相比，伦多中路反应相对好一点，这或许是因为伦多中路地段较靠近伦多地铁站，发展规模稍微小一些。

她说：“虽然伦多中路的竞标价较低，我们预计发展商推出的新项目尺价仍可能达2100元至2200元。”

逾10年未有新盘 发展商对兀兰较乐观

除了伦多中路，市建局星期二也公布冠军大道地段的招标结果。这幅地段共吸引六方竞标，最高竞标方为城市发展的CDL Stellar，竞标价为2亿9489万元，相当于容积率每平方英尺904元。这比市场之前预测的950元至1050元来得低。

竞标价第二高的是丰隆控股子公司TID Residential，竞标价相当于尺价835元，比最高竞标价低7.7％。

冠军大道同为今年上半年政府售地计划下的正选名单地段，面积达1万4432平方公尺 ，可建约350个住宅单位。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭说，尽管当前经济形势不确定，通货膨胀和借贷成本不断攀升，加上政府降温措施等因素使买家变得更保守，冠军大道的最高竞标价仍比第二高标价多出约8％，可视为发展商对兀兰区发展略显乐观。这或许是因为兀兰自2011年兀兰2道的Parc Rosewood后，已有超过10年未有新私宅项目推出。

他预计，冠军大道项目的销售尺价预料从略低于2000元起跳。“这意味着它将比Parc Rosewood今年中位数转售尺价1301元，高出超过53％。”

城市发展星期二发文告说，如果它标得冠军大道地段，将考虑把它发展成涵盖四栋楼高11层的住宅大楼、幼儿培育中心和地下停车场的住宅项目。该集团首席执行长郭益智说：“继成功推出一系列私宅项目后，我们的库存已逐步减少。该地段将填补我们的土地储备，确保稳定的项目供应管道。”