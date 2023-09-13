刘燕玲：中小企业向海外发展 可根据市场性质寻求咨询与牵线

去年共有超过760家本地企业参加70次商业考察，超过1700家企业参加90场国际贸易展览会。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期三（9月13日）在2023年中小企业中心大会（SME Center Conference）上讲话时，透露上述数据。随着全球边境重开，她预计今年会有更高数据。

她强调，每个中小企业的国际化历程不尽相同，应根据它们自身行业和市场性质来发展。“对于那些刚开始探索国际化的商家，可以使用自助资源并寻求顾问指导，帮助他们学习和为扩展海外业务做好准备。”

刘燕玲认为，本地中小企业与适合的市场合作伙伴建立联系至关重要，因为这样可以促成它们国际化的策略。政府与伙伴也致力于为中小企业提供咨询与市场援助。

新加坡企业发展局与各商会商团紧密合作，为积极拓展海外业务的中小企业组织海外考察活动，协助中小企业与市场内合作伙伴建立联系，提供有关市场机会的第一手资讯。

例如，企发局与新加坡工商联合总会在2019年11月推出迈向国际＠SBF（GlobalConnect＠SBF），协助企业国际化。迄今为止，它为本地企业提供了8000多项咨询，协助约270家公司出海。

刘燕玲认为，在建立实体存在前先在新市场探索增长机遇，对于中小企业而言很有用。“我们致力于培育强有力的公私合作伙伴关系，帮助中小企业进入更大的消费市场并拓展业务。”

譬如，企发局携手工商联合总会、亚马逊全球开店7月推出“跨境电商品牌启航”项目，以帮助中小微企业在美国推出和扩展自己的品牌。

中小企业中心大会由企发局与五个中小企业中心联办，本届主题是“从本地转向国际”（From Local to Global）。

刘燕玲讲话时透露，去年超过2万5000家本地中小企业获得中小企业中心的免费援助，它们受益于商业咨询服务、能力发展计划和升级计划。

目前，新加坡全岛共有11个中小企业中心，由企发局和五个商会商团联合成立。

本地老字号花五年研发冷冻糕点出口海外

创立于1972年的本地老字号陆林娘惹粿（Lek Lim Nonya Cake）是大会上设置展位的企业之一，公司自今年4月开始向海外出口产品，第一笔订单来自澳大利亚墨尔本，目前接获来自英国伦敦的新订单。

作为陆林娘惹粿第三代负责人兼公司执行董事的辛楚义，星期三接受《联合早报》访问时透露，虽然墨尔本的订单总额不到6000元，但对公司而言是一个很好的起步。

他说，公司之前花了五年时间研发出冷冻糕点，使食品保质期延长至一年，为公司产品创造出口机遇。“冷冻糕点目前占本地销售三成，随着公司拓展海外市场，这占比将随之提高。”