翱兰证实一主管因涉外汇欺诈案被捕 股价跌至历史新低

翱兰集团（Olam Group）证实尼日利亚子公司一名主管因涉及巨额外汇欺诈案而被捕，并已保释在外的消息。消息宣布后，翱兰的股价一度暴跌9.6％至历史最低水平。

该集团星期三（9月13日）清晨针对尼日利亚当地媒体报道发布文告披露说，尼日利亚子公司Olam Nigeria Limited已为公司一名主管普拉卡什（Prakash Kanth）支付保释金，以取得普拉卡什继续合作，并配合尼日利亚有关当局的要求提供信息和协助调查。

除了之前的披露和提到当地媒体的报道，集团文告并没透露保释金的数额、普拉卡什的具体职务以及其他详情。

本周来股价跌14.1％ 传在当地高层已逃离尼日利亚

在发布这个消息后，翱兰的股价在星期三早盘股市中一度暴跌9.6%，至1.04元。这是它自去年3月16日重组后，以翱兰集团名义重返新交所以来的历来最低股价。该股闭市时跌幅收小至4.35％，收报1.10元。

自本周以来，翱兰集团股价已暴跌14.1％。

根据尼日利亚媒体Daily Nigeria星期一的报道，Olam Nigeria支付高达10亿尼日利亚奈拉（190万新元）的巨额保释金给尼日利亚国家安全局，让该局释放普拉卡什。Olam Nigeria的其他高级执行员，在尼日利亚中央银行行长埃梅菲勒（Godwin Emefiele）及同伙被捕后，据报道都已逃离尼日利亚。由于Olam Nigeria被指控的行为的严重性和涉案金额，因此保释金额如此之高。

据称，被扣留在尼日利亚国安局好几天的普拉卡什，是翱兰集团在尼日利亚的企业事务和法务部主管。

Olam Nigeria被卷入尼日利亚一起金额超过500亿美元（约681亿新元）的外汇欺诈案。翱兰集团早前于星期一（11日）透露消息时，断然否认当地媒体报道中对Olam Nigeria和其子公司的指控，并驳斥”文章中所有毫无根据和煽动性的言论”。集团已指示审计委员会进行审查。

发源于尼日利亚 翱兰集团34年扩展至67国

翱兰集团指出，尼日利亚是翱兰集团的发源地。过去34年，集团业务扩充到67个国家，建立起年营收407亿7000万美元的环球食品与农业业务，而尼日利亚业务依旧是集团的重要一部分，去年的年营收为31亿1400万美元。集团在解决尼日利亚面对的食品安全挑战方面，扮演着重要的角色，是尼日利亚最大的非石油业投资者之一。