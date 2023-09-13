美联储议息会议前市场谨慎 海指微涨0.14%

美联储议息会议前，市场表现谨慎，本地股市出现横摆。新加坡海峡时报指数星期三（9月13日）上涨4.47点或0.14%，闭市报3218.93点。

亚太其他股市大多下跌。其中，深圳股市下跌1.12%，领跌区域市场；悉尼、上海和东京股市的跌幅介于0.23%至0.74%；首尔和香港股市下滑了0.07%；台湾股市则上涨了0.05%。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场策略师蔡伟仁接受《联合早报》访问时说，由于担忧美国联邦储备局可能继续加息，投资者表现谨慎。指数短期内支撑位在3190点，而阻力位在3260点。此外，9月通常是股市较疲软的月份，可能要到10月才会有所突破。

在海指成份股方面，八只上涨，20只下跌，两只持平。

涨幅最大的是大华银行（UOB）和新加坡航空（SIA），前者起1.17％，收报28.63元；后者起0.89％，收报6.82元。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），分别下滑1.74％和1.73％，收报1.69元和2.27元。

值得注意的是，成份股中的房地产投资信托都出现不同程度的下跌。

辉立证券首席交易员张健良说，在目前高利率环境下，房地产投资信托较难持续走高，在本月初的一轮上涨后，星期三出现套利。不过，本地陆续举行的大型活动，可能会提振与旅游业相关的房地产投资信托第三季业绩，值得投资者关注。

8月衍生产品交易量环比起16％

个股表现方面，新交所（SGX）发布了8月市场交易数据，衍生产品（derivatives）交易量环比和同比均增长16%，达2370万份合约，其中股票、外汇和大宗商品增长明显。衍生品日均成交量（DAV）环比攀升7%至100万份合约。

8月份股票指数期货的交易量增加12%至1400万份合约。外汇期货和大宗商品交易量分别同比增长26%和52%，至420万份和500万份合约，均创历史新高。此外，新交所证券在8月的成交额增长10%至236亿元，证券日平均价值（SDAV）增长5%至11亿元。新交所闭市报9.72元，涨0.41%。

金融服务公司Singlife星期三宣布，大股东之一英杰华集团（Aviva PLC）已同意将持有的25.94%公司股份连同两项债务贷款，出售给另一个大股东生命保险（Sumitomo Life Insurance）。

长成控股（Tiong Seng）宣布，公司以1000万元脱售位于汤申路510号（510 Thomson Road）的一个房地产项目给本地一家投资控股公司。截至7月19日，这个项目的市场估值为900万元。在扣除相关费用后，该项目脱售将为集团带来652万的收益。此外，脱售物业后，集团2022财年的每股亏损将从19.27分收窄至17.79分。长成控股星期三闭市报6.8分，股价无变动。

惠胜置地（Hatten Land）称，Gold Mart与其无抵押债权人（unsecured creditors）之间的拟议协议安排（scheme of arrangement）已获得多数无抵押债权人的批准。无抵押债权人将放弃相当数量的违约赔偿金（Liquidated Ascertained Damages），剩余的违约赔偿金将通过出售豪暻湾（Harbour City）某些未售出单位的销售所得来偿还，以保护公司的现金储备。一旦从马来西亚法院获得相关批准，豪暻湾的建设和营销活动也将重启。惠胜置地闭市报1.7分，涨6.25%。