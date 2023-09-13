今年来最大私宅地段 松林阁四度推出集售底价19.5亿元

位于荷兰路附近的大型私宅项目松林阁（Pine Grove）于星期四（9月14日）第四次推出市场求售，要价至少19亿5000万元。这相当于容积率每平方英尺1434元。

这比它之前在2019年7月推出市场集售的要价17亿元，高出了15%。

负责销售的房屋经纪公司ERA产业星期三（13日）发文告说，19亿5000万元的要价已考虑到重新发展项目预计增加最多10%的额外总楼面面积，还包括10亿零840万元的土地增值费（land betterment charge）在内。

松林阁占地面积为8万2982.8平方公尺（约89万3218平方英尺），共有660个单位。

文告指出，根据市区重建局2019年发展总蓝图，项目地段可作为住宅发展用途，总容积率为2.1。一旦有关部门批准，有望建造2050个住宅单位。

松林阁于1984年竣工，是本地18个私有化中等入息公寓（HUDC）中第二大的项目，仅次于布莱德景（Braddell View），并于1996年私有化。

各业主料可获239万元至320万元收益

文告透露，如果项目以19亿5000万元的价格成功售出，松林阁的业主各可获得239万元至320万元的收益。

ERA产业投资销售部总经理郑廉协说，在土地面积和价格方面，松林阁都是今年目前推出最大私宅用地。附近不仅有众多购物和餐饮场所，还有像恒力小学（Henry Park Primary School）和培童小学（Pei Tong Primary School）等热门小学，以及大学和理工学院。

松林阁集售招标将于11月29日下午3时截止。