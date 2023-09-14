日本住友生命保险斥资9亿元 增持Singlife25.9%股份

日本主要人寿保险公司之一的住友生命保险（Sumitomo Life Insurance）与英杰华集团（Aviva Group）达成协议，以9亿元收购后者在本地金融服务公司Singlife持有的所有25.9%股份。

此外，住友生命保险还将支付5亿元来购买英杰华集团持有的两项债务工具（debt instruments ），使交易总金额达14亿元。

住友生命保险目前持有Singlife公司23.2%的股份，交易后的持股比例还将取决于Singlife其他股东的意向，他们可选择要不要行使与Singlife现有股东契约规定相关的权利。

交易预计在今年第四季完成。

住友生命保险指出，公司视新加坡为东南亚发展的一个关键市场。自公司于2019年首次投资Singlife以来，一直将Singlife作为公司长期投资的一部分。公司预计，交易将提高公司国际投资组合的收益，以及提高业务的可持续性。

根据英杰华集团透露，Singlife去年为集团贡献了1700万英镑（约2888万新元）的营业利润。截至今年6月底，Singlife股权和所持债务的账面价值合计为集团的净资产贡献了7亿2900万英镑。

英杰华集团脱售Singlife股份所得资本将用于集团再投资、并购或向股东提供额外回报。这符合集团专注于轻资本业务的策略。

英杰华集团总裁艾曼达·布朗（Amanda Blanc）说：“交易进一步简化了集团的业务，并使集团在英国、爱尔兰和加拿大市场竞争中处于有利地位。”

Singlife创立于2020年。截至去年底，它的总资产为144亿元，保费达35亿元。