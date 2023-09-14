报告：全球家办资产配置转向固定收益和私募股权

在金融市场不断上涨、衰退担忧尚未消退，以及多年来的高债券收益率背景下，全球家族理财办公室在资产配置方面发生了显著变化，从公共股权转向了固定收益和私募股权。

根据花旗（Citi）私人银行发布的“2023年全球家族理财办公室洞察”报告，随着收益率急剧上升，51%的受访家办增加了固定收益配置，而前两年仅有约20%的受访者增加这一配置。

同时，38%受访者增加了私募股权配置，较过去两年（2022年的63%和2021年的52%）显著放缓。公共股权配置则呈现大幅撤退，38%的受访者减少了配置，而在过去两年，这个比率分别只有19%和28%。

花旗报告是对268个家办进行调查得出，旨在评估在地缘政治紧张局势、宏观经济阻力和市场波动的背景下，家办投资情绪和投资组合行动。受访者总净值达5650亿美元（约7688亿新元）。

就亚太地区来看，最大的变化是有54%受访者增加了现金配置，高于全球其他地区。增加公共股权配置的受访者（34%）也高于其他地区，而增加私募股权配置的受访者（26%）则显著低于其他地区。

报告表明，全球家办对未来一年的前景持乐观态度。在2023年上半年资产价格上涨的背景下，三分之二受访者表示，按市值计算，他们的投资组合增值。几乎所有受访者都预计未来12个月内将获得投资组合回报。

直接投资仍是全球家办的投资重点，80%的家族办公室参与其中。但亚太地区受访者参与直接投资的可能性最低，为69%。

全球家办的首要关切包括资产保值（68%）、培养下一代成为负责任的财富拥有者（60%），以及确保家族的共同目标和愿景（52%）。他们的主要担忧则来自通货膨胀（56%）、利率上升（51%），以及影响金融市场和经济的中美关系（48%）。

亚太家办首选投资领域为科技和医疗保健

为适应不断变化的市场条件，全球家办打算在未来六至12个月内重新调整其投资组合。亚太地区家办受访者对全球发达投资级固定收益（43%）、私人信用（33%）、私募股权直接投资（29%）和新兴市场股票（29%）最为乐观。

在公共股权投资方面，亚太家办的首选领域为科技（76%）和医疗保健（61%），与全球情况相吻合。另外，亚太家办对金融领域的投资偏好高于其他地区，为37%。

报告指出，全球家办的专业化程度不断提高。在亚太地区，63%的受访者已将其实体与家族企业分开，而13%的受访者正努力实现这一目标。55%的受访者已建立了明确的流程和内部控制，49%的受访者已有正式的战略计划。

报告还调查了家办的可持续投资配置情况。全球范围内，约三分之二的受访者对可持续投资的配置占投资组合的不足10%，其中，28%的受访者的可持续投资配置为零。

不过，亚太地区在可持续投资领域表现相对积极。仅有6%的亚太家办没有在可持续领域进行投资，而北美的这一比率为45%。