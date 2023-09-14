达利欧：债券不值得持有 现金才是好投资

世界秩序正在改变，而新加坡的法治制度和人才储备在很多方面都具有吸引力。

世界最大对冲基金——桥水基金的创办人瑞·达利欧（Ray Dalio）星期四（9月14日）在米尔肯研究所亚洲峰会上讲话时，对新加坡法治制度和人才给予肯定，并指出这正是他选择在新加坡设立家族理财办公室的原因。

他说：“各国的运作方式有很大区别。（在投资中）我有三个重要的考虑因素，首先是这个国家的财务状况，收入支出表和资产负债表是否良好。其次是它的内部状况，它是否是一个文明环境，人们是否共同努力达成好的目标。第三，在国际战争和国际冲突中，这个国家的立场如何。”

达利欧为著名投资人，根据《福布斯》今年4月报道，他的身家预计为191亿美元（约260亿新元），是全球最富有的对冲基金经理之一。

他于2020年在新加坡设立家办，经营他在这地区的投资和慈善事业。他曾在接受彭博社采访时说，他长期以来一直与新加坡保持着联系，认为“是时候“在新加坡设立家办。

达利欧重申改变人类社会五种力量

在星期四的峰会上，达利欧重申了改变人类社会的五种力量：一、债务水平和货币；二、贫富之间的内部冲突程度；三、地缘政治；四、气候；五、技术创新。

他认为，从长远来看，债券并不是一项好的投资。

他说：“当前美国面临的情况是，赤字规模将要求我们向全球买家出售大量债券，而他们在很大程度上已经过度持有美国债券。这会使央行陷入非常困难的境地，因为利率会上升。这时央行就必须做出选择。他们是承担利率上升的后果呢？还是印钞票购买这些债券？后者会导致通货膨胀，进而加剧贫富差距和不平等。”

在他看来，目前现金是一项好的投资，而且现金有它的“护城河”。

多元化投资很重要 可降低风险不降低回报

谈到自己对资本配置的偏好，达利欧说，多元化投资是很重要的，可降低风险而不降低回报。另外，新技术将颠覆世界，但比起正在创造新技术的人，他更想要选择那些以最佳方式使用新技术的人。

对于改变世界的因素之一的气候问题，他指出，当前应对气候挑战的困境是成本过高。

他说，从棕色能源到绿色能源的转变需要花费钱。此外，海平面上升和温度变化的地方需要被修复，因此要承担由此造成的经济损失。每年的成本估计在5万亿至10万亿美元。而这将产生严重后果。

他说：“只有两种方式支付这些费用。或是借钱，但这会产生债务，于是又回到了刚才说的那个循环；或是征税，可是征税要从人们那里拿走钱，这是非常困难的。”