高博德：印度经济崛起 星展拟未来五年扩大当地业务

星展集团看好印度的发展潜能，银行计划在未来五年内把印度的业务扩大两倍。

星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）星期四（9月14日）在伦敦证券交易所集团（LSEG）和路透社联办的“路透焦点人物”对话会上，发表上述看法。

高博德透露，今年至今，银行在印度的客户基础扩大20%，营收上升30%。他说：“印度经济正在崛起，当地银行领域的渗透率有所增长，各行业的增长率显著。此外，还出现了资金从公共银行转移到私人银行的趋势。”

星展进军印度接近30年，目前在印度19个邦设有约530家分行。

高博德：市场对中国经济悲观情绪不会过头

另一方面，针对对话会主持人、路透社亚洲专栏作家达加（Anshuman Daga）提出关于中国经济放缓的问题，高博德认为，市场对中国经济感到悲观的情绪并不会过头。

“中国在短期内确实遇到一些逆风。房地产领域面临实质的威胁，要整顿（这个行业）并不容易。”

不过，高博德指出，中国还存在一些增长前景强劲的领域，例如电动车领域。他透露，星展计划增持中国深圳农村商业银行的股权，并且预期这家银行将在未来上市。

星展在2021年以近11亿元收购中国深圳农村商业银行13％股权。

经发局局长：新马印尼可合作发挥区域优势

除了高博德，路透社还与新加坡经济发展局局长傅美晶进行另一场对话会。

针对主持人、路透社新加坡分社首席记者郭馨惠询问中国经济放缓会否影响中国在我国的投资情况，傅美晶指出，美国依旧是我国最大的投资者，但来自中国、印度和东南亚的投资在这几年有所增加。

她说：“亚洲是增长非常迅速的区域。仅东南亚本身，每年就预计增长4%至5%，一直到这个10年的末期。”

我国去年吸引了225亿元固定资产投资，创历来最高，但傅美晶预期，今年吸引到的投资估计不如去年。这是因为去年的投资由半导体上行周期所推动，但这个领域目前面临需求萎缩的局面。

她还透露，我国正同马来西亚和印度尼西亚合作，建立强大的区域供应链基地。她说新加坡、马来西亚柔佛州，以及印尼廖内群岛（峇淡、民丹、甲里汶）可借助这三个区域各方面的优势，共同打造制造业基地。

至于我国看好哪些投资领域，傅美晶指出，随着可持续发展形成趋势，绿色经济可为我国创造良好工作机遇，包括碳核算、绿色金融、监测与验证等方面的工作。

另外，再生能源领域也受到青睐，如太阳能、风能和水力发电等相关发展项目。