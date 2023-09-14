三箭资本两名创办人接获金管局九年禁令

加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）两名创始高管朱苏（译音，Zhu Su）和戴维斯（Kyle Davies），因违反证券及期货法令（Securities and Futures Act）以及证券及期货（执照和商业行为）条例（Licensing and Conduct of Business Regulation），接获新加坡金融管理局为期九年的禁止令。

金管局星期四（9月14日）发表文告说，朱苏和戴维斯自13日起，九年内不能从事任何在证券及期货法令下监管的活动，担任任何资本市场服务公司的董事或成为大股东。

朱苏是三箭资本的总裁兼董事，戴维斯是主席兼董事。

金管局2022年6月谴责三箭资本之后，发现三箭资本在2020年8月至2022年1月，违反更多条例。

金管局说，三箭资本期间聘请张俊勇（译音 Cheong Jun Yoong Arthur）为投资组合经理，代做管理基金活动，但未能在指定时间内通报金管局。

三箭资本2022年1月错误地向金管局声称，公司没有向金管局披露张俊勇的雇佣情况，是因为他没有执行任何受监管活动，但事实上，这期间张俊勇代表公司执行基金管理活动。

此外，金管局也指出，三箭资本没有建立风险管理框架，以识别、监测和处理与旗下加密货币、数码资产投资相关的风险。

金管局政策、支付和金融犯罪防范助理局长吕秀仪在文告中说：“金管局严肃对待朱先生和戴维斯先生公然无视金管局监管要求和渎职的行为。金管局将采取行动，剔除这类行为不当的高级管理人员。”

三箭资本由时年约35岁的朱苏和戴维斯在2012年成立，总部设于新加坡。他们曾称，三箭资本在最高峰时管理的资产超过40亿美元。

去年5月，这家著名的加密货币基金因稳定币TerraUSD和相关代币Luna的崩溃受到冲击。新加坡高庭承认英属维尔京群岛法院发出的清盘令，要求三箭资本进行破产程序。