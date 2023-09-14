调查：过半国人称难买首套房 单身者和有孩夫妇尤其难

越来越多新加坡人计划在短期内买房，但因房贷利率高涨和通货膨胀，过半新加坡人表示难以购入人生中的第一套房，尤其是单身人士和有孩子的已婚夫妇。

房地产销售网站PropertyGuru进行的今年下半年消费者情绪调查显示，64％受访的新加坡人打算购买一处房地产，其中45％受访者计划在未来两年购买，比今年上半年的38％多。

新的预购组屋（Build-To-Order）仍是国人的房产首选（31％），其次是转售组屋（25％）和新推出的非有地私宅（15％）。

PropertyGuru新加坡区域经理陈智群说，更多新加坡人计划在短期内买房，原因可能是政府增加供应。约10万个私宅和组屋单位预计在今年到2025年期间完工。

今年下半年政府售地计划的正选名单地段中，可建造的私宅单位（包括执行共管公寓）增加26％至5160个单位，高于今年上半年的4090个单位。

不过，通胀、生活开销大，以及房产价格等因素影响了国人的拥屋计划。51％受访的新加坡人认为买第一套房困难，其中单身人士的比率最大（55％），其次是有孩子的已婚夫妇（49％）。

陈智群指出，把预购组屋项目分成标准（Standard）、优选（Plus）和黄金（Prime）地段组屋后，单身人士从明年下半年起可以申请购买二房式灵活组屋单位（2-Room Flexi unit）。更多单身人士能够在优越地段购买他们的第一套房。

接下来房贷利率或下滑

调查显示，53％的受访者说会延后买房计划，直到通胀放缓为止。如果房贷利率进一步上涨，59％的非房产拥有者表示会延后买房计划，58％已经拥有一个房产的受访者也持这个看法。

与此同时，如果房贷利率没有下滑，34％的卖家会暂停销售房产。

文告指出，利率在今年下半年开始盘整，美国核心通胀率从去年3月的6.5％下跌至今年8月的4.3％，意味着利率可能会下滑。

去年，房贷利率从冠病疫情时期的近1％水平迅速上升。当利率迅速攀升时，购房者选择长期的固定利率贷款。然而，以目前情况来看，一年或两年锁定期的固定利率配套及浮动利率配套可能是更好的选择，以便优先灵活应对利率变化。

另一方面，尽管今年4月推出新一轮的房地产降温措施，调高额外买方印花税（ABSD），但因税率调整而推迟购房的新加坡人的比率从今年上半年的29％跌至今年下半年的24％。

这项线上调查在今年6月9日至7月12日期间进行，主要衡量国人对本地房地产市场的情绪和期望，共访问1036名新加坡人。