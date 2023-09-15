美元下滑与美股尾盘上扬 提振市场海指回弹0.95%

美元指数下滑加上隔夜美股尾盘上扬，提振了本地和区域市场情绪。新加坡海峡时报指数星期四（9月14日）上涨30.58点或0.95%，闭市报3249.51点。

亚太其他股市多数上涨。其中，东京、首尔和台湾股市的涨幅在1.36%至1.52%；悉尼和香港股市分别上涨0.46%和0.24%；上海和深圳股市则一升一降，前者起0.11%，后者跌0.64%。

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，近期一直上涨的美元指数在星期四有所下跌，可能是对美国联邦储备局会停止加息的一个暗示。此外，隔夜美股尾盘突然走高，也提振了投资者的情绪。

分析师：美联储是否在十一二月加息仍存疑

IG市场分析师叶俊荣受访时说，虽然美国消费者价格指数（CPI）环比增长，但市场对美联储下周暂停加息仍是目前市场的共识。即使数据显示美国通胀持续存在，但考虑到美国劳动力市场走软，美联储是否会在11月或12月继续加息仍存在一些疑问。然而，尽管加息周期可能已经接近尾声，但利率还将长时间保持在高位。

本地股市全场成交量11亿6000万股，总成交额9亿1677万元。上升股313只，下跌股225只。

成份股方面，22只上涨，五只下跌，三只持平。

涨幅最大的是星展集团（DBS）和创业公司（Venture Corp），前者起1.64％，收报34.09元；后者起1.62％，收报13.18元。

跌幅最大的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别下滑0.86％和0.84％，收报1.15元和0.59元。

个股消息方面，贝莱德（BlackRock）宣布在新交所推出iShares MSCI亚洲气候挂牌基金（ iShares MSCI Asia ex-Japan Climate Action ETF），基金规模达4亿2600万美元（约5亿8000万新元），为本地迄今规模最大。基金用来追踪MSCI亚洲区除日本指数（MSCI Asia ex Japan Index），美元和新元结算的代码分别为ICU和ICM，年费为0.18%。

文告显示，基金由保诚集团（Prudential）牵头，并联手淡马锡（Temasek）和金融服务公司Singlife等投资者出资。基金的推出让投资者能够方便地接触亚太地区致力于减少碳排放的一流公司。

停牌中的承兴大健康（Camsing Healthcare）截至7月底的六个月净亏损扩大4%至100万，这主要因行政和其他业务费用和财务成本增加；销售增加推动营收小幅增加2%至281万元。公司六个月的每股亏损为3.25分，多于去年同期的3.21分。

天阶控股（The Place Holding）宣布，针对集团子公司投资的New Vision Holding公司拟议发行1200万新股需经股东大会批准的要求，集团决定予以豁免。天阶控股的子公司The Place Singapore Investment，目前持有New Vision Holding公司153万股，占已发行及缴足股本总额的51.0%。在发行1200万新股后，子公司的股份将被稀释为10.2%。

天阶控股闭市后要求星期五（15日）恢复公司股票交易。公司暂停交易前的股价为0.7分。