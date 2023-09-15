东博会20周年 中新合作再上新台阶

第20届中国—东盟博览会9月17日（星期天）开幕，新加坡23家企业将参展，使用32个商品展位，展出教育、食品、旅游、专业服务等产品及服务。

2023年是中国和东盟（新加坡称亚细安）建立战略伙伴关系20周年，也是“一带一路”倡议提出十周年。东博会秘书处秘书长韦朝晖介绍，本届展会将首次设立数字技术、上市公司、工业设计、智慧农业等展区，云上东博会还将为新加坡企业提供365天永不落幕的展示窗口。中国—东盟经贸中心、中国—东盟特色商品汇聚中心将全天候服务新加坡企业开拓中国市场，推出服务客商系列创新举措，帮助企业抢抓新商机。

展会期间还将举办新加坡专题论坛和新加坡之夜活动，以及东博会投资合作圆桌会、东盟产业园区招商大会暨项目对接会、“投资中国年—走进广西”专场活动、中国（南宁）—东盟汽车产业合作发展论坛等70多场投资贸易促进活动，深化中国和亚细安的经贸与投资合作。

中新两国2023年3月升级双边关系，前瞻性、战略性、示范性，成为未来合作的三个关键词。中国已连续十年成为新加坡最大贸易伙伴，2022年中新双边贸易额为1151.3亿美元，同比增长22.8%。

2023年4月，东博会境外巡展首站走进新加坡，共有87家广西企业参展，超过400名新加坡专业买家参会。梧州六堡茶、横州茉莉花茶、特色水果、预制菜、新能源电车等广西产品备受关注，众多企业收获贸易大单。

共赴东博盛会 再续新想“狮”成



东博会举办19届以来，成为广受欢迎的区域公共产品和国际合作平台，持续助力中新全方位深入交流，结出合作硕果。

观众在第18届东博会新加坡展区观展。（图/东博会提供）

新加坡曾担任第11届东博会主题国，向世界展示蓬勃发展的国家形象。作为一个充满独特魅力的城市国家，新加坡是东博会上出镜最多的“魅力之城”。

新加坡企业历届积极参展，使用展位总数932个，参展企业408家，展示的食品饮料、教育、旅游、金融、商协会形象等商品和服务，让越来越多的人认识、了解新加坡的经济活力。

中新南宁国际物流园，新加坡港务集团钦州港新能源项目，生物柴油、发动机、水务及污泥处理综合利用、物流……中新合作多个重大项目，在东博会上成功签署，通过东博会落地生根，激发中新合作巨大潜力。

第14届东博会上，来自中国和新加坡的5位企业代表共同启动中新互联互通“多式联运”的“合作手印”，开启陆海新通道合作新篇章。第16届东博会专设国际陆海贸易新通道展区，举办多个专场推介会，不断扩大新通道沿线贸易投资合作。

新加坡中华总商会会长高泉庆肯定东博会是新加坡企业展示专业知识、优越实力与合作共赢的有效平台，特别是在加强亚细安与中国之间的数字、金融、基础设施及经贸合作等领域，新加坡企业可发挥积极作用。

中国国务院总理李强将于9月17日出席在广西南宁举行的第20届东博会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式并致辞。

第20届东博会将积极服务中新全方位高质量的前瞻性伙伴关系，深入推动疫后区域经济复苏。

【本文由中国-东盟博览会秘书处呈献】