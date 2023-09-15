淡马锡信托基金会发起 亚洲公益联盟获80余成员承诺捐款10亿元

淡马锡信托基金会（Temasek Trust）发起的亚洲公益联盟（Philanthropy Asia Alliance）正式成立，从去年启动至今已有80多个成员承诺捐款10亿元。

淡马锡信托基金会首席执行长郭木财于星期五（9月15日）在香格里拉大酒店举行的第三届亚洲慈善峰会上宣布亚洲公益联盟正式推出。

刚上任的我国总统尚达曼已受邀出任联盟的荣誉赞助人，并出席了这场慈善峰会。这是他在星期四（14日）宣誓就任后首次以总统身份出席公开场合活动。

联盟成员来自美洲、亚太区、欧洲和中东，包括比尔与梅琳达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）、达利欧慈善基金会（Dalio Philanthropies）、星展银行（DBS）基金会、黄廷方慈善基金、李嘉诚基金会和金光集团。

淡马锡信托基金会去年也承诺捐出1亿美元（约1亿3600万新元）推动慈善生态圈发展并用于联盟的运作。

郭木财在大会致辞时说：“在亚洲和其他地区，不论是私企、公共或社区领域，不论是在公益项目初期的催化剂或最后一里的推动力，都须要通过一致的合作行动才能向未来迈进。”

身为亚洲公益联盟的荣誉赞助人，总统尚达曼认为成立这个联盟是有必要的。

总统尚达曼（左）在淡马锡控股董事长林文兴（右）的陪同下，以亚洲公益联盟荣誉赞助人的身份出席亚洲慈善峰会。（淡马锡信托基金会提供）

他说：“我们面对前所未见的挑战，我们必须在发展中亚洲加大力度对抗气候变化，还急需创造就业机会和提高收入。要解决这些问题，几乎所有领域包括农业都需要全新的创新科技。亚洲公益联盟能把全球和区域慈善家聚集起来，与各个政府、企业和其他利益相关者合作，加快发展这些科技。”

新数码平台为环境公益和混合式金融项目提供资金

淡马锡信托基金会也同星展银行基金会（DBS Foundation）联合推出一个数码平台Co-Axis，供获得认证的慈善机构和高净值人士以金融工具的形式为社会企业、环境公益项目和以社会效应为宗旨的混合式金融项目提供资金，包括捐款和可回收津贴（recoverable grant）。可回收津贴指，当慈善机构达到目标后，有机会把资金返还给捐赠者建议的基金或其他慈善机构。

淡马锡信托基金会资本董事经理陈敏仪接受《联合早报》访问时指出，可回收津贴取得的回报可重新用在其他具有社会效应的项目，原本注资带来的益处将因此加大。这个平台也为各慈善基金提供互相交流和分享经验的机会。

“大型企业和大型慈善团体做了许多有益社会的工作，也累积了丰富的基层经验，但也有各自的优先关注点。较小企业的经验较少，若能通过经验分享学习，就能更快壮大规模。”

Co-Axis网站的测试版预料明年4月上线。

另一方面，亚洲公益联盟也宣布与新加坡非盈利组织影响力投资与实践中心（The Centre for Impact Investing and Practices，简称CIIP）推出一项“增强”（Amplifier）计划，协助可持续发展起步公司推动业务。这项为期12个月的计划为业者提供注资和指导。

淡马锡信托基金会也计划和亚洲公益联盟在新加坡设立亚洲变革者中心（Asia Centre for Changemakers），提供与公益事业、社会企业和社会效应相关课程。中心预计明年成立，宗旨是要赋予“变革者”能推动公益事业创新科技和亚洲公益生态系统发展的知识和技能。