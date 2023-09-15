农历七月和高利率影响 私宅8月销量环比跌七成

分析师认为，买家变得越来越谨慎，原因也包括利率高企。他们会花时间评估过去几个月所推出的项目和即将推出的项目才出手。

经过7月火热的销售高潮后，本地8月份新私宅销量环比大跌超过七成，主要因为受农历七月影响，而且在高利率环境下，买家更趋谨慎。

市区重建局星期五（9月15日）发布的最新数据显示，若不包括执行共管公寓（EC），8月的新私宅销售量只有394个单位，比去年同期跌10%，更比7月售出的1412个单位少了72.1%。8月共有590个新私宅单位推出，环比减少72.6%。

以地区分布来看，中央区以外（OCR）有最多新私宅推出，共316个，售出192个；核心中央区（CCR）推出194个单位，售出96个。其他中央区（RCR）8月份虽然只有80个单位推出，但由于7月推出单位数量较多，8月共有106新私宅单位找到买家。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德指出，农历七月在8月中旬才开始，因此新项目推出都集中在8月上旬，下旬完全没有新项目开卖。根据买卖禁令（caveats）数据，进入农历七月前，一共有超过283个新单位脱手。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣则认为，发展商未必是基于忌讳而不推出新项目，如果市场气氛良好，需求强劲，发展商仍然会在农历七月开盘，买家也会照样抢购。

他说：“我认为市场在4月、5月和7月的表现强劲，发展商只是以农历七月为借口喘口气。”

分析师：今年来新盘多 买家出现“疲态”

ERA产业主要执行官林东荣也观察到，今年首八个月推出的新单位数量增长117.6%，市场开始浮现“买家疲态”。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭指出，买家变得越来越谨慎，他们会花时间评估过去几个月推出的项目和即将推出的项目。

8月推出的新项目中，执行共管公寓雅乐轩（Altura）销售成绩最佳，卖出360个单位中的225个，或63%。

郑卫铭说，利率自去年下半年攀升，负担能力成为买家越来越大的顾虑，因此，下来几个月的焦点预期会在EC方面。

其他在8月推出的私宅包括Orchard Sophia、雅诗轩（The Arden）、嘉湖庭（The Lake Garden Residences）和TMW Maxwell。

合登的数据显示，8月外籍买家买下12个新私宅单位，当中CCR的新私宅占了半数，另一半分布在RCR和OCR。最受外国人青睐的是名汇庭苑（Midtown Modern）和铂尔曼阁（Pullman Residences），各有两个单位在8月售出。外国人购入最多的是介于200万至500万元的房产，共四个单位，超过500万元的有三宗交易。

对于今年的销售展望，合登和莱坊都预测，今年新私宅销量将介于7000个至8000个单位，去年是7099个单位。

麦俊荣则认为，全年私宅销量会介于6800个至7800个单位，比五年的年均9763个单位少。