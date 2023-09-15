美国数据良好与中国推出刺激政策 带动海指上涨0.96%

美国良好的经济数据加上中国出台经济刺激政策，带动股市连续上扬。

新加坡海峡时报指数星期五（9月15日）上涨31.18点或0.96%，闭市报3280.69点。本周海指一扫上周阴霾，全周上涨超2.27%，闭市指数创一个月来的新高。

亚太其他股市也多数上扬。其中，悉尼股市上升1.29%，领涨区域市场；东京和首尔股市都上涨11.1%；香港和台湾股市各涨0.75%和0.67%；上海和深圳股市分别下滑0.28%和0.31%。

马来亚银行证券分析师薛泽铭在接受《联合早报》采访时说，美国零售业等经济数据比预期好，表明美国经济硬着陆或衰退可避免，这对市场产生了积极影响。此外，大多数本地公司预计明年业绩将比今年好，这也有助于海指接下来的走势。

辉立证券资深财富经理刘峻说，由于中国再次推出经济刺激政策加上回暖的经济数据，让投资者重拾信心，带动区域股市企稳反弹。不过，由于美联储要将通货膨胀控制在2%的目标没改变，预计股市还会出现波动。

刘峻还说，自油价5月回弹以来，本地油气股并未相应上涨，只是最近才被关注。为此，短线投资者可考虑适当投资这个板块。

本地股市全场成交量18亿股，总成交额17亿1000万元。上升股351只，下跌股227只。

成份股方面，22只上涨，六只下跌，两只持平。

丰树泛亚商业信托和城市发展涨幅最大

涨幅最大的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和城市发展（City Developments），前者起2.69％，收报1.53元；后者起2.37％，收报6.9元。

跌幅最大的是皇胜酿酒（Emperador）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别下滑0.97％和0.85％，收报0.51元和0.585元.。

个股表现方面，新加坡航空（Singapore Airlines）闭市后公布8月营运业绩，集团所有航线的客运量和载客率保持强劲，客运能力同比增长26.3％。新航和酷航共运送近300万名乘客，同比增加43.5％；集团载客率为88.2％，同比增长2.8个百分点。新航和酷航的载客率分别为87％和92.1％。

货运业务方面，载货率同比下降三个百分点至51.2%。货运量则同比小幅上涨0.2％，因客运服务和机舱容量增加，使货运能力增加6.2%。新航股价闭市涨0.88%至6.87元。

中环电脑系统控股（Azeus Systems Holdings）透露，集团获得香港特区政府一份总值1990万港元（约347万新元）的合约，为香港警务处提供资讯科技专业服务。合约于9月开始，不会对截至明年3月底的2024财年业绩产生重大影响。集团股价闭市无变动，报8.9元。

环境工程公司三立环境（Sanli Environmental）以1380万元收购位于振美通道（Chin Bee Drive）22号的物业，并整合物业所有业务。物业原业主为ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT），物业总建筑面积约12万平方英尺，还剩约12年租约，可为270名外籍员工提供住宿，有助缓解公司对第三方员工宿舍的依赖。三立环境闭市报9.8分，股价无变动。

贤能集团（LHN Group）星期四闭市后公布营运报告，在Coliwoo共享居住业务带动下，其住宿业务今年下半年会有强劲表现。截至6月底（第三季），集团共管理2064个在本地和国外的住宿单位。截至9月7日，Coliwoo乌节路的入住率达90%，Coliwoo项目第三季平均租金介于2200元至3500元。自今年初以来，集团也积极循环资本，公司脱售了共享汽车平台GetGo 20%的股权，以及Coliwoo East 50%的股权。集团股价上涨3.08%至0.335元。

美特医疗保健（Meta Health）公布对子公司Gainhealth涉违规交易的调查进展。Gainhealth控股公司5Digital于5月向高等法院提出对公司前首席医疗官梅图帕莱（Vasanthan Metupalle）和与他相关公司的诉讼案，法院判决赔偿Gainhealth和5Digital的损失总计约136万元和应付利息约128万元，利息按索赔提交日至付款日计算，年利率为5.33%。美特医疗保健闭市股价无变动，报0.9分。