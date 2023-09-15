永续科技与三菱合作 推动追踪碳排放标准方法

随着各地政府对企业碳排放责任提出更高要求，制造业面对更多合规压力，上下游企业须提高碳排放数据的可信度和可见度。然而，工业界追踪碳排放，仍缺乏标准方法。

本地起步企业永续科技（EverComm）星期五（9月15日）与三菱电机亚洲（Mitsubishi Electric Asia）缔结社会、环境和治理（ESG）合作伙伴关系，旨在通过新兴技术，推动追踪碳排放的标准方法，以实现低碳制造。

永续科技是2013年由南洋理工大学孵化的起步公司，使用数码科技为企业客户提供节能减碳的解决方案。公司总裁陈秋豪说：“如今，碳排放的数据透明度已成行业当务之急，尤其是在亚洲制造业和其他行业的碳报告和问责风险已很高的情况下。”

提供可信碳报告 助企业合规

他接受《联合早报》采访时谈到，目前企业合规的第一步就是提供可信的碳报告，这对一些企业而言非常困难。

他说：“很多上下游碳排放数据原本就有，但非常复杂，很多企业难以整理和验证它们，但我们的技术可帮助企业快速处理这些数据。这也是我们想跟三菱合作的原因，他们有非常好的减碳技术，收集了很多客户的碳排放数据，我们利用这些数据，可快速盘查碳排放，尤其是范围三（Scope3）排放，进而帮助其他企业完成碳报告。”

推减碳方案 助企业实现碳中和目标

他补充，有了碳报告之后，下一步就可更快、更简单地帮企业设计减碳流程。

这次合作中，两家公司提供一种减碳解决方案，将三菱电机的监督控制和数据采集系统收集到的二氧化碳排放和减排数据，整合到永续科技的管理软件中，以帮助企业客户实现碳中和目标。

三菱电机亚洲总经理关邦彦说，希望这次合作能引领制造业转型。“通过结合自动化技术和对碳排放的精确验证，我们有望重新定义本区域的智能制造实践。”