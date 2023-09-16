雅乐轩供第二次买家选购 至今卖出88％单位

今年首个及唯一的执行共管公寓（EC）项目雅乐轩（Altura）星期六（9月16日）开放让第二次买家选购，获得踊跃反应，共售出95个单位。该项目至今卖出88％的单位，平均售价为每平方英尺1470元，创下新EC的尺价纪录。

雅乐轩的联合发展商青建地产和三达利建筑星期六发布文告说，这个共有360个单位的项目，在开放让第二次买家选购时，卖出95个单位。目前，项目只剩下45个单位未售。

位于武吉巴督的雅乐轩最受买家欢迎的是三卧房高级单位加书房，这类单位有180间，已售出96%（173间）。

文告指出，有几个因素促使雅乐轩取得良好销售成绩，包括位于登加区田园弄（Plantation Close）的一幅EC地段的土地招标价格最近激增，而雅乐轩作为今年唯一推出的EC项目使其受到青睐。

位于登加区田园弄的EC地段的招标结果刚在9月11日出炉，由海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments）组成的财团以3亿4850万元标得，标价相当于容积率每平方英尺703元，再创EC土地价格新高。

雅乐轩在8月5日开卖，星期六的抽签活动是让第一轮销售时无法购得单位的第二次买家订购。这个项目上个月首日开盘就卖出220个单位（61％）。

ERA新加坡首席执行官朱泳强说，雅乐轩是武吉巴督一带自2001年来首次推出的EC，因此非常受第一次买家的欢迎。这个项目开放给第二次买家选购时，同样引起这一区的组屋提升者的强烈兴趣。

购买EC可以选择延迟付款方式（Deferred Payment Scheme）是另一个吸引买家的因素。朱泳强说：“这个计划对EC买家非常有吸引力，因为他们可以避开房贷当前的高利率，并在几年后单位交付给他们时，才开始偿还贷款。”

他说，市场对EC项目的需求强劲。位于登加新镇的登丰嘉园（Copen Grand）在推出一个月内售罄；位于淡滨尼62街的景丽轩（Tenet）在开放让第二次买家选购时卖出93%的单位，迄今也已售罄。

雅乐轩的售价创下EC尺价新纪录，相较之下，登丰嘉园和景丽轩的尺价中位数，分别为1340元和1386元。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明说，雅乐轩靠近未来的登加综合交通枢纽和英华学校（小学），以及裕廊东和裕廊创新区等主要办公地段，具有吸引力。