油价上涨推动多只油气股9月走高

受益于产油国减产及市场需求增加，带动了油价上涨，本地多只油气股9月反弹。业内人士认为，油盟可能会继续通过减产来保持原油价格每桶90美元以上，这将有利于本地油气股走势。

沙特阿拉伯和俄罗斯9月初宣布，至今年底每日减产130万桶，使油价应声上涨。布伦特（Brent）原油期货价格星期五（9月15）升至每桶93.93美元，比8月31日的每桶85.7美元上涨了9.6%。而今年9月之前的最高价一直没能突破每桶88美元。

油价的上涨直接带动了上游企业Rex国际（Rex International）和英特拉资源（Interra Resource）股价，在9月分别大涨26.57%和9.09%；常青石油及天然气（RH Petrogas）也上涨5.67%。而与能源服务相关的海庭（Seatrium）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）则分别下滑了4.83%和0.59%。

FSMOne.com研究及投资组合管理部高级研究分析员柯乐伊在接受《联合早报》访问时说，根据国际能源署8月的石油市场报告，今年全球原油需求每天将增加220万桶，即每天1亿零220万桶。而全球原油供应预计每天为1亿零150万桶。这意味着石油供应将出现不敷于求。

澳罢工升级及利比亚风暴致码头关闭 加剧全球供应紧张

辉立证券研究分析师麦敏媚说，澳大利亚液化天然气工人罢工升级，以及风暴导致利比亚关闭石油码头，也加剧了全球石油供应紧张。

就油价走势来看，柯乐伊指出，随着向绿色能源的转型，油气行业长期投资不足。自2014年以来，投资一直呈下降趋势。因此，预计油价将在一段时间内保持高位。

马来亚银行证券分析师薛泽铭说，俄乌战争仍在继续，而市场对经济衰退的担忧已逐渐减弱，油价可能会继续走高。尽管可再生能源正逐步盛行，但能源需求仍主要依赖石油和天然气。

麦敏媚认为，油价可能会长期处于每桶90美元以上。除了石油勘探和生产资本支出减少外，中国8月份消费品零售和生产数据好于预计，表明中国经济可能正在好转，也许会进一步刺激石油需求。

对于与能源相关的本地企业，柯乐伊说，Rex国际和英特拉资源作为勘探和生产公司，将继续从油价上涨中受益。而高油价可能会吸引石油和天然气公司增加海工设备投资，这将有利于海庭和扬子江船业等公司业绩。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）分析师林秀琪说，油价上涨更有利于上游产业公司，如Rex国际和青石油及天然气。相对而言，海庭和扬子江船业等海工企业则并不一定能直接获益。因为，许多石油和天然气公司需要确定油价稳定在高位后，才会加大对海工设备的投资。海庭作为区域内屈指可数的石油平台提供商，长期的高油价会有助于公司获得更多订单和利润，而扬子江船业目前的生产能力已基本饱和。

分析：油价高未必转为上游净利润 但会加速企业绿色能源转型

麦敏媚则说，高油价并不一定能直接转化为上游企业的净利润，因为他们同时也面临更高的运营成本。而油价上涨将加速企业向绿色能源转型，这可能使胜科工业（Sembcorp Industries）和吉宝企业（Keppel Corp）等正在投资色绿能源的公司受益。扬子江船业在清洁燃料的船舶制造方面拥有专业知识，或许可从国际海事组织对温室气体排放要求中获益。

此外，薛泽铭认为，除了上述几只油气股外，精砺控股（Dyna-Mac）和CSE环球（CSE Global）也值得关注。前者主要为浮式生产储油船（FPSO）提供服务；后者作为系统集成商，40%的收入来自油气行业。