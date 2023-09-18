美联储议息会议结果 料影响海指走势

美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）将在本周召开利率决策会议，分析师认为，海指走势将取决于市场如何解读议息会议的结果。

新加坡海峡时报指数上星期五（9月15日）上涨31.18点或0.96%，闭市报3280.69点。全周上涨超过2.27%，并创下一个月来的新高。

专家：上涨主要因中国经济刺激政策

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》访问时说，海指上周上涨主要因中国实施经济刺激政策，中国央行今年第二次下调金融机构存款准备金率，以向金融体系注入更多流动性，释放加大货币刺激力度的信号。

就本周市场走势，资深股票经纪冯施钧说：“本周市场情绪将取决于交易员如何看待议息会议的结果。这在很大程度上取决于美联储对通胀的看法。上周，美国喜忧参半的8月通胀数据使市场普遍预期美联储可能保持利率稳定。不过，投资者仍持谨慎态度，因为美联储仍坚持抗击通胀。”

黄佳仁说，市场认为已达终端利率，并预计美联储不会进一步加息。不过，此前认为的从明年3月开始降息已推迟至明年6月。而亚太区域股市仍普遍疲软，估计涨势不易维持，除非中国经济数据继续显示出改善，并且当地政府继续增加市场流动性。

周五隔夜美股不确定情绪 周一料蔓延至本地和区域

此外，冯施钧指出，油价和美元指数走高，以及持续的地缘政治，也增加了市场不确定性。这在上星期五的隔夜美股中体现出来，而这种情绪预计将在星期一（18日）开盘时蔓延至本地和区域市场。

个股消息方面，中国电动汽车制造商蔚来（Nio Inc.）星期六（16日）宣布，全新一代蔚来EC6上市。电力75千瓦时（kWh）和100千瓦时（kWh）的新车基础售价分别为35万8000人民币（约6万7000新元）和41万6000人民币。在电池租用模式下的售价为28万8000人民币。公司上星期五闭市价为10.43美元，涨0.48%。

H2G Green宣布旗下子公司Green Energy Investment Holding已于今年2月和8月收到投资公司RD Property Holdings前两期的融资，分别达500万和600万元。此外，公司把融资获得的1980万元用于厂房设备和日常开销。公司上星期五报1.9分，股价无变动。

福源金属制造配售新股筹697万元

福源金属制造（HG Metal Manufacturing）宣布，关于配售约2506万新股，公司已与认购人达成协议。新股股价为每股为0.278元，这将为公司筹集697万元资金。此外，新股配售也已获得新交所的原则上批准。公司上星期五股价报0.29元，跌3.33%。