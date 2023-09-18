凯德投资斥资1.12亿元收购韩国甲级物流资产

凯德投资（CapitaLand Investment）通过凯德开放式房地产基金（CapitaLand Open End Real Estate Fund，简称COREF），斥资1亿1200万元收购韩国一个甲级物流房地产。

凯德集团星期一（9月18日）发布文告指出，此次收购将使COREF旗下房地产基金管理规模（FUM）超过10亿元，凯德投资在韩国的资产数量也达到13个，其中包括五个物流资产、四个办公资产和四个正在开发的数据中心。

这个新竣工的物流项目由两栋楼高四层，包含地下楼层的建筑组成，净可出租面积（NLA）达6万零407平方公尺。项目位于韩国安城市（Anseong），在京畿道的一个新兴物流枢纽内，毗邻通往首尔的主要快速公路，附近还有一条即将于明年完工的快速公路，这将进一步提升该物业的交通便利性。

凯德：中期物流供应料大幅放缓

凯德投资韩国总监孙敏晟在文告中表示，由于建设成本上升、项目融资面对挑战和更严格的开发限制，集团预计中期物流供应将大幅放缓。

他说：“我们看到了这一资产的潜力，它位于安城市西北部的黄金地段，这是一个新兴的细分市场，吸引了大型物流公司在此设立基地，也吸引了几家全球化投资公司在此投资物流资产。”

凯德投资不动产房产私募股权首席执行官西门瑞斯（Simon Treacy）表示，韩国是全球电子商务渗透率最高的国家之一，在电商加速增长背景下，该国对优质物流设施的需求强劲且稳步增长。亚太地区继续受益于快速城市化和强劲的经济增长，自COREF成立以来，已在亚太四个国家建立了11个优质资产的多元化投资组合。

COREF此前已在澳大利亚、日本和新加坡投资了四个办公楼资产，以及日本大阪市的六个长租公寓资产。

凯德投资股价星期一闭市收于3.18元，跌4分或1.24％。