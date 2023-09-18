调查：生活开销上升是国人最大财务挑战

一项最新调查显示，生活开销上升是受访新加坡人面对的最大财务问题，将近一半的受访者只能把10％或更少的可支配收入储蓄起来。

根据丰隆金融（Hong Leong Finance）进行的消费者财务调查，生活开销上涨是受访者面对的最大财务挑战（66％），其次是为退休或未来的财务目标储蓄足够的钱（53％），以及有效管理日常开支和预算（37％）。

累积退休金的主要来源是个人储蓄（73％），其次是公积金终身入息计划（CPF Life）（65％）和非房地产投资（36％）。

此外，新加坡人有通过房地产投资，如租金收入、房地产销售来累积退休金。家庭成员留下的遗产或提供的经济支持也是他们的退休金来源。

整体来看，49％的受访者称他们只能把可支配收入的10％或更少存起来，只有22％的新加坡人将可支配收入的两成储蓄起来。将可支配收入的三成储蓄起来的人更少，只有15％。

调查显示，52％的受访者表示他们不太可能会开个储蓄户头，23％则表示他们可能会这么做，其余25％不确定要不要开户头。

高利率是国人开储蓄户头最重要考量

高利率是新加坡人选择开储蓄户头的最重要考量（61％）。网上银行或手机银行的功能（49％），以及能通过自动提款机或分行（46％）轻松获取资金也是他们的优先考量。

对25岁至34岁的新加坡人来说，高利率也是他们选择开储蓄户头的最重要考量，但排名第二的考量是没有附带特定条件的利率配套，排名第三的是网上银行或手机银行的功能。

丰隆金融是在今年6月到7月期间进行这项调查，共有1068名18岁及以上的新加坡人参与。