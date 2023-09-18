巴西班让公寓Island View集售 永久地契要价5.75亿元

位于巴西班让区的私宅项目Island View将在星期二（9月19日）以集体出售方式推出市场招标，要价5亿7500万元。

负责销售这个项目的房地产经纪公司博纳产业（PropNex）星期一（18日）发表文告说，属于永久地契项目的Island View坐落于惹兰默占波（Jalan Mat Jambol），所处地段面积为30万9543平方英尺。

根据市区重建局2019年的发展总蓝图，这幅住宅地段的总容积率为1.4，可重新发展为最高五层楼的公寓。若按每单位面积平均100平方公尺（约1076平方英尺）计算， 预计可建造402个单位。

5亿7500万元的保留价不包括土地增值费（land betterment charge），若加上土地增值费和7%的额外阳台面积，相当于容积率每平方英尺价格为1623元。

博纳产业集体出售主管黄伟煌说：“成功得标者有机会在第5区建造一座与其他私宅不同的标志性项目，因为地段面积足以建造更多公寓设施和社交区。此外，这幅地段面向南部海岸线，可提供拥有海景的较高层单位。”

新项目具良好租赁潜能 受益于该区未来发展

公寓距离巴西班让环线地铁站约330公尺，方便往返新加坡国立大学和国立大学医院，公寓接近往返大士的西海岸快速公路，也可通过东海岸大道前往东部。公寓还靠近丰树商业园、科学园、亚历山大科技园（Alexandra Technopark）和纬壹科技城（One-North）。

黄伟煌指出，Island View重新发展后的新私宅项目具有良好的租赁潜能，因为附近有不少办公建筑，还能受益于该区的未来发展如南部濒水区（Greater Southern Waterfront）。

这项集体出售招标活动将在10月19日下午2时截止。