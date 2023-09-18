指示价3000万元 “燃油大王”林恩强优质洋房求售

“燃油大王”林恩强在武吉知马第三道（Third Avenue）20号的双层楼优质洋房招标求售，指示价3000万元，截止日期为10月16日下午3时。

林恩强是正被清盘的著名石油贸易公司兴隆集团（Hin Leong Trading）的创办人。更早前，他在武吉知马第二道5号的优质洋房于2021年10月以3339万元脱手，买家是前高昇控股（Cogent）执行主席兼总裁陈耀坤的妻子黄宝珠。

上述两栋优质洋均属于法院下令冻结林氏家族的新加坡财产。

负责销售的莱坊（Knight Frank）星期一（9月18日）发文告披露，武吉知马第三道20号的双层楼优质洋房属永久地契，占地1万4576平方英尺，总楼面面积约1万平方英尺。以3000万元指示价来看，每平方英尺售价约2058元。

莱坊资本市场部执行董事蔡竺樾认为，基于优质有地住宅稀缺以及外国超高净值家庭的强劲需求，她看好这个优质洋房将能引起市场强烈兴趣。

她说，第三道的优质洋房通常被业主紧紧持有，以实现长期财富保值和资本增值。同路段上一笔交易是26号优质洋房，由雷蛇（Razer）联合创办人兼首席执行官陈民亮在2021年11月以5280万元买下，该房产占地3万零954平方英尺，每平方英尺售价约1705元。

贝蒙路两相连单层楼优质洋房以买家出价方式求售

贝蒙路52号的单层楼优质洋房占地2万4178平方英尺，卖方预期售价5077万元。（仲量联行提供）

另外，位于贝蒙路（Belmont Road）52号和54号两个相连单层楼优质洋房以买家出价（expression of interest，简称EOI）方式推出市场求售，截止日期为10月27日下午3时。

负责销售的仲量联行（JLL）披露，贝蒙路这两个优质洋房建在单独地段，52号占地2万4178平方英尺，54号则占地1万7563平方英尺。仲量联行资本市场执行董事陈鸿文说，卖方预期洋房的每平方英尺售价2100元，这意味着52号和54号洋房的要价分别为5077万元和3688万元。买家可结合两幅地段建造一栋豪宅，也可以分别重新开发为两栋全新优质洋房。

仲量联行也负责销售紫云道（Chee Hoon Avenue）46号的洋房，该房产占地1万1064平方英尺，以EOI方式求售，截止日期为10月19日中午12时。房产受托人预期售价在2700万元左右，每平方英尺售价为2440元。