淡马锡旗下私募基金债券Astrea VI年利息高达4.35%

淡马锡控股旗下的Azalea基金管理公司发行的私募基金债券Astrea VI，因基金业绩达标，A1级别债券持有人将可获得相当于本金0.5％的额外赎回溢价（Bonus Redemption Premium）奖金。

Azalea基金管理公司星期一（9月18日）公布的第五次半年度分配报告显示，在今年3月19日至9月18日到半年发行期里，Astrea VI债券持有人可获得年票息率介于3%至4.35%的半年利息。其中，A1级别债券持有人可获得年票息率3%的半年利息，A2级别和B级别的债券持有人则分别获得年票息率3.25%和4.35%的半年利息。

报告也说，在为A级别债券预留的7550万美元（约1亿零295万新元）分配款项中，计划和额外预留款分别为5150万美元和2400万美元。报告说：“2400万美元的额外预留款是因基金达到了业绩门槛。”

Azalea支付这一奖金是因为当保荐机构在交易中获得的累计现金流超过股权的50%时，就达到业绩门槛，从而允许在赎回时支付额外赎回溢价。

此次分配，共有1亿1600万美元来自私募股权基金，当中800万美元是通过资本募集进行了投资。剩余的1亿零800万美元的净分配资金将先用于支付储备账户（Reserves Accounts）的各类款项。

Astrea VI投资组合于2020年11月底的资产净值为14亿5600万美元。在今年9月4日，投资组合已增值30.7%至19亿零300万美元。包括前四次的3亿9800万美元和本次4900万美元的公允价值（fair value）收益，累计增值达4亿4700万美元。

若不包括累计分配额的8亿2800万美元，投资组合资产净值为10亿7500万美元。