连续11个月萎缩 我国8月非石油国内出口同比锐减20.1％

电子和非电子产品出口表现持续疲弱，导致我国8月份非石油国内出口（NODX）连续第11个月萎缩，从前一个月的同比萎缩20.3%，在上月锐减20.1％。

经济师不看好非石油国内出口接下来的展望，有的下调对今年全年表现的预测，大部分的预测都比官方来得悲观。

新加坡企业发展局星期一（9月18日）发布的最新数据不如市场预期，彭博社之前收集到的经济师中位数预测是萎缩17.1%。这也是我国非石油国内出口连续第四个月出现双位数萎缩的情况。

电子产品出口同比下跌21.1％，萎缩幅度小于前一个月的26.1％。非电子产品出口的萎缩幅度，从7月的18.5％扩大至19.9％。

经季节性调整后，非石油国内出口8月环比下跌3.8％，跌幅比前一个月的3.5%大。

非石油国内出口今年首八个月累计跌16.2%

除了对印度尼西亚的出口增长11.2％，我国对其余九个主要市场都下跌，其中对美国、欧盟27国和中国大陆的跌幅分别为32.4％、28.9％和16.4％。另外，新加坡对台湾和韩国的出口同样下跌31.5%。

大华银行高级经济师柳天成调低对非石油国内出口今年全年的预测，从之前预测的萎缩10%降至萎缩15%，比官方预测的萎缩9%至10%来得悲观。

柳天成说：“整体而言，我国出口前景依然困难重重。我们继续预期非石油国内出口同比萎缩多几个月，直到下半年后部分才有所改善。”

他指出，除非是今年底贸易急速复苏，否则从目前的非石油国内出口萎缩的情况来看，今年全年的萎缩幅度很可能比官方预测的10%更大。

今年首八个月，非石油国内出口已累计下跌了16.2%。

我国对美国出口表现仍具韧力

根据企发局的最新报告，电子出口下滑主要是受到集成电路、磁盘媒体和个人电脑部件出口萎缩的拖累，分别下跌28.5%、30.6%和25.6%。

非电子出口下滑主要是船只和船舶结构、药剂品和特殊机械出口萎缩，分别下跌97.7%、37.7%和25.5%。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充也下调今年的预测，从之前预测的萎缩8%下修至萎缩12.5%。他预计我国非石油国内出口在第三季陷入萎缩，年底才会出现复苏。

他指出，经季节性调整后，五大电子产品的出口其实环比上升1.4%，显示全球半导体萎缩的情况可能已触底。

此外，尽管我国对美国的出口上个月下跌，但表现仍具韧力。今年首八个月，我国对美国的出口额达205亿元，高于2010年至2019年期间，每年平均170亿元的水平。

华侨银行首席经济师林秀心同样对前景不感乐观，她认为目前还未出现电子业即将反弹的迹象。即使接下来几个月有所起色，非石油国内出口今年全年也很可能萎缩至少11%。

林秀心说：“如果这个情况成真，这将是非石油国内出口自2001年以来最糟糕的表现，当年是萎缩14.5%。”

她指出，据路透社最近报道，由于担心客户需求，台积电（TSMC）指示主要供应商延后交付高端晶片设备。如果全球电子业复苏的时间被拖延，这可能影响我国明年上半年的经济增长，再加上中国经济疲弱，这些因素可能促使政府在明年预算案中采取更强有力的财政立场。