市场等待央行货币政策多观望 本地股市星期一跌0.53%

本周是各国中央银行会议集中的一周，投资者在等待美国、日本和英国央行公布最新的货币政策之余，市场观望气氛浓郁。新加坡海峡时报指数星期一（9月18日）闭市下跌0.53％，或17.30点，收报3263.39点。

其他亚太股市方面，跌多升少，东京、上海和深圳股市，分别上扬1.10%、0.26%和0.54%。香港下滑1.39%，台湾和首尔分别下滑1.32%和1.02%，悉尼下跌0.73%。

辉立证券研究投资分析师胡宇轩接受《联合早报》访问时说，经过上一周股市的获利，这周的股市将会有盘整，海指会在区间波动。

胡宇轩说：“海指上周突破3245点阻力位后，逼近3290水平，近期的阻力位或在3280点至3290点之间。这解释了为何星期一海指的表现比较疲弱。”

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮受访时说，美国联邦储备局本周会议不加息似乎已经成定局，但由于上星期五（15日）美国公布的数据喜忧参半，美国股市投资者趁机套利，进而影响了本地股市的表现。

分析师：若日央行加息将为市场制造困惑

王彬妮认为，投资者应该留意日本方面的消息。由于日本通货膨胀情况不乐观，日本央行若在会议后加息，是与其他央行背道而驰，会给市场制造困惑。

胡宇轩则认为，美联储本周对利率下来走向的评论，将影响投资者的情绪。由于利率逐渐见顶，加上经济增长放慢，他比较青睐提供股息收益的领域，如银行和房地产信托基金（REIT）。

王彬妮认为，由于通胀高企促使投资者会想在股市做投资， 不过，她建议投资者不要选个股，而是投资指数。

海指全天的交易量达10亿， 交易额7亿5163万元， 上升股204只，下跌股331只。

海指成份股多数下跌，20只下跌， 五只上升，五只持平。

上升幅度大的是皇胜酿酒（Emperador），上涨1.96%至0.52元，以及扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上扬1.19%至1.70元。

下跌幅度大的股票包括泰国酿酒（Thai Beverage），下跌2.56%至0.57元；华业集团（UOL）下滑1.95%至6.53元；城市发展（CDL）跌1.74%至6.78元。

个股消息方面，停牌中的荣南控股（Yongnam Holdings）表示，旗下全资子公司Yongnam Engineering & Construction（简称YNEC）9月6日接获 Arcent的索偿信（letter of demand），指YNEC拖欠3万6969元的服务费用，并指出今年1月27日便向YNEC追讨款项但不成功。索偿信要求YNEC在今年10月5日之前付清款项。

Rex国际（Rex International）闭市后表示，已经将早前获得的两份与Rhu-Ara及Diwangsa有关的产量分成合同（Production Sharing Contracts），在今年8月底转让给马来西亚国家石油公司（Petronas），不再持有任何参与权益，并不再是两份产量分成合同的经营商。公司股价闭市上扬3.32%至0.19元。

首铸集团（First Sponsor）开市前表示，非直接拥有子公司FS NL Holdings和FS Euro 5，以及在荷兰注册的有限公司，Cobb Netherlands、Maleny Netherlands和Robinvale Netherlands，与法国的机构投资者，就收购他拥有的Rotali股权达成买卖协议。Rotali拥有鹿特丹的安联集团大厦（Allianz Tower）。买卖双方同意的股权收购价是1560万欧元（约2280万新元）。该收购预期不会对本财年的每股盈利和每股净有形资产产生重大影响。公司股价闭市下跌1.63%至1.21元。