创新科技任命沈望傅侄子为董事 公司股价全天涨1.72％

创新科技（Creative Technology）任命已故创办人沈望傅侄子沈立恩担任非执行与非独立董事。与此同时，公司也任命关道基为非执行兼独立董事。

新任命消息带动创新科技股价走高，一度在星期二（9月19日）早盘上扬5.17%至1.22元。公司股价闭市收1.18元，全天涨1.72％。

创新科技星期一（18日）发布文告做出上述任命宣布。沈立恩（44岁）也是沈望傅的遗产管理人。

根据一份交易所文件，沈立恩直接持有公司2万2750股的股份，并通过沈望傅的遗产持有公司约2327万股的股份。

自2018年以来，沈立恩一直担任公司亚洲部门的区域销售经理。2014年到2018年，他也曾担任公司印度等区域部门的区域销售经理。

另外，公司还任命关道基（48岁）为非执行兼独立董事。关道基是本地资讯科技公司SkyLab的联合创始人、董事兼首席执行官。此外，他也是通信基础设施供应链公司Infracomms的创始人、董事和顾问。

沈立恩和关道基的任命，均于星期一生效。

今年1月，新交所将上市公司独立董事的任期上限设为九年。作为过渡期，任期超过九年的独立董事仍可继续担任独立董事，直到上市公司在截至今年12月31日或之后的财政年度举行年度股东大会，以给予公司缓冲时间来寻找新的独立董事。据了解，此番任命之前，创新科技公司的四名董事中有三名已任职超过九年，按规定很快就需要卸任。

创新科技创办人沈望傅于今年1月4日辞世，得年67岁。他在1981年创立了该公司，生前一直担任公司主席和总裁职务。在他的领导下，创新科技成为数码娱乐产品方面的龙头企业，尤其以声霸卡（sound blaster card）闻名全球。