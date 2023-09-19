亚洲游戏市场占全球约六成 是娱乐也是文化输出者

全球游戏市场价值已经超过3000亿美元，并仍以8%的年复合率增长。亚洲占据了全球市场的约60%份额。游戏已经不仅是一项娱乐，同时也是文化的媒介，成为当前世界上前沿技术的推动因素之一。

在日前举行的米尔肯研究所亚洲峰会上，来自游戏行业的创业者们探讨了游戏和技术如何相互作用，游戏如何影响和塑造消费，以及亚洲如何通过游戏输出文化影响力。

叶杰森：游戏推动技术被采用和消费过程

风险投资公司Patron的联合创始人叶杰森（Jason Yeh）认为，游戏推动了技术被采用和消费的过程。“无论是在硬件还是商业模式方面，当新的转变发生时，游戏通常都处于使它们变得更加主流和成功的前沿。”

他举例说，当智能手机诞生或iOS刚推出时，最受欢迎的应用都是游戏。如今人们关注的是空间计算、区块链，以及苹果头戴式设备，一个普遍的共识是，对于新兴技术而言，游戏是一个“能够早期应用技术和引起消费者兴趣的地方”。

游戏也在掀起传统娱乐业的深度变革。影视制作公司Rideback创始人林暐（Dan Lin）指出，随着流媒体的出现，娱乐的分发方式已经完全改变。现在的制作方式也在颠覆，而这与游戏技术息息相关。

“作为内容创作者，我必须关注技术的发展方向，不能只关注内容。我们正在使用游戏引擎，如Unity、Unreal，我们也正在研究云处理和人工智能。”

亚洲在游戏行业 站在文化输出者位置

在技术之外，游戏作为文化媒介的重要性正在凸显。

一家Web 3领域公司Terminal 3的总裁刘可瑞提到，从历史上看，当提及娱乐和文化输出时，通常意味着是单向的，主要是西方文化向世界其他地方输出。但在游戏行业，亚洲站在了文化输出者的位置。

投行The Raine Group的联合创始人梅语萍（Deborah Mei）有着多年的游戏投资经验。在她看来，游戏是最大输出亚洲文化的领域，多于电影、电视或音乐等传统媒体。而且这种输出主要通过移动端游戏，因为整个地区是以移动端为先的。无论是日本、韩国还是中国，在游戏出口方面都表现得相当出色。

叶杰森补充道，在亚洲，市场看到了游戏作为一种运动的可能性。起初，韩国诞生的《星际争霸》职业联赛带来了这种概念，并通过《英雄联盟》职业联赛等游戏赛事的成功得到验证。

他认为，很多游戏已经超越游戏体验本身，而这种能力很大程度上来源于韩国、中国和东南亚。“玩家认为这个游戏不仅仅是游戏，他们有最喜欢的运动员、最喜欢的团队，他们想要在现场观看比赛，甚至参加相关的音乐节。游戏从单纯娱乐和建立社区开始，然后渗透到人们生活的其他方面。”

不过，林暐指出，在技术进展之后，亚洲将如何创造自己的文化叙事也同样重要。

他说：“韩国花了很多年将电视和电影影响力输出到西方，现在轮到其他亚洲国家的时候了。亚洲已经掌握了技术，但如何讲好你的故事，将其传递到西方？在未来几年内，我们将看到这种转变。”