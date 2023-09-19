华侨和樟宜应用加入支付宝网络 访华旅客付款多两个选择

中国放宽入境限制，近期恢复对新加坡公民的15天免签证入境政策，前往中国的新加坡旅客人数预计增加，而他们在中国消费付款的方式，即将添加另外两个选择。

星期五（9月22日）起，华侨银行客户可直接通过银行的手机应用，以显示支付宝Alipay+二维码或扫描商户Alipay+二维码的方式，在中国付款给当地的零售商。华侨是首家提供这项服务的本地银行。

另一方面，从即日起，新加坡樟宜机场集团旗下樟宜应用（Changi App）中的电子钱包功能Changi Pay，也加入Alipay+网络，同样可让国人前往中国时使用Changi Pay电子钱包付款。

Alipay+是支付宝母公司中国蚂蚁集团推出的电子钱包科技。该集团星期二（19日）发布文告，宣布扩大其跨境手机支付生态系统，欢迎多七家手机支付伙伴。

除了新加坡的华侨银行应用和Changi Pay、新加入Alipay+网络的还有韩国的Naver Pay和Toss Pay、澳门的mPay、泰国的TrueMoney，以及蒙古的Hipay。

华侨银行：每日使用顶限1000元 无须支付其他费用

根据华侨银行文告，银行客户在使用该银行应用的Alipay+二维码功能付款时，款项将从他们的银行账户直接扣除，每日使用顶限是1000元。确认交易前，客户可在手机应用中看到由Alipay+提供的兑换率，交易无须支付其他费用。

华侨银行指出，客户从今年9月8日起，已能率先在马来西亚和韩国两地使用Alipay+付款功能；星期五起，客户可在中国大陆使用这项功能。到了今年底，客户还能在日本、香港和澳门等地使用这项功能。

华侨银行环球个人银行总裁郭斯强说，这项服务初步在三国推出，包括新加坡人经常到访的马来西亚，以及Alipay+被广泛使用的中国，为银行客户带来便利。

新加坡樟宜机场集团执行副总裁（商务）林碧芬说，集团不断加快数码化进程，以提升旅客的体验，加入Alipay+网络会为前往中国的居民带来更多优惠和便利。Changi Pay的支付服务，由电子钱包业者Liquid Group提供。

蚂蚁国际Alipay+跨境移动支付业务负责人道格拉斯·费根（Douglas Feagin）说，扩大合作伙伴和商户网络，以及提升中小企业数码运营能力，是Alipay+未来的战略关键。