丹麦DSV与LOGOS投资2亿元 建本地最大物流设施

在全球运输和物流业排前三的丹麦公司DSV联手ESR集团（ESR Group）旗下子公司LOGOS投资2亿元，在新加坡设立高科技又减碳的物流设施DSV Pearl仓库，预计2025年中竣工。这将是DSV在新加坡规模最大的物流设施。

新设施占地72万平方英尺，由DSV负责设计，合作伙伴LOGOS则负责开发并将拥有设施。

经济发展局主席方章文星期二（9月19日）在DSV Pearl的动土仪式上说，近年来，东南亚制造能力提高，区域的消费也不断增长，进一步增加了对物流服务的需求。尽管新加坡拥有战略地理位置和完善的物流供应链管理等优势，但不能坐享其成，必须继续加强我国在全球分销和过境运输的竞争力，以及对新物流设施投资的吸引力。因此，我国将继续提高本地的物流能力，增强与地区和世界的连通性。

方章文指出，作为本地最大的合同物流（Contract Logistics，也叫第三方物流）公司之一，DSV在本地已有13个物流仓库，主要为医药和高科技等行业提供高附加值的物流服务，支持新加坡作为全球制造业中心的发展。此外，DSV还将在新加坡建立区域配送中心服务周边客户。这些都有助于巩固我国作为亚太地区的供应链管理地位，从而实现我国在2030年出口总额达到1万亿元的目标。

DSV自1990年在我国开展业务以来，目前已聘有800多名员工，管理和运营的物流设施达170万平方英尺。

DSV拟增聘300本地员工 培养未来物流运作技能

DSV亚太区合同物流执行副总裁巴里特（Guillaume Burette）说，为支持新项目运营，DSV计划在新加坡增聘300名员工，并培养他们掌握未来物流的运作技能。

DSV Pearl坐落于都干创新通道（Tukang Innovation Drive），毗邻亚逸拉惹快速公路。设施楼高五层，使用斜坡式先进仓库自动化系统设计，提高了货物的存储，检索和处理效率。

新开发的物流设施项目DSV Pearl耗资2亿元，预计2025年中竣工。项目采用了太阳能供电、智能照明，以及综合能源管理和控制系统等多种减碳设计。图为设施的概念图。（DSV提供）

此外，DSV还与新加坡共和理工学院合作来优化设施的运营，并与新加坡科技公司GUUD开展减碳合作。

巴里特指出，新物流设施项目将以自动化和可持续发展为核心，既能提高仓库的生产力，还可促进采用环保运营方式。

DSV Pearl将获得美国绿色建筑委员协会授予的能源与环境设计先锋（LEED）认证，以及我国建设局的绿色建筑标志白金奖认证（BCAGreenMark Platinum）。

DSV向《联合早报》透露，项目除将利用太阳能为设施供电和安装智能照明系统节能外，还将使用综合能源管理和控制系统等方式来优化能耗。

LOGOS联席首席执行官伊利夫（Trent Iliffe）说，新加坡在智能建筑设计和可持续性方面处于领先地位。集团可将本地的成功经验推广到其他地区。